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95 yaşındaki Saadet ninenin kızak keyfi kamerada - Son Dakika

95 yaşındaki Saadet ninenin kızak keyfi kamerada

16.02.2022 19:54

95 yaşındaki Saadet ninenin kızak keyfi kamerada Artvin'de 95 yaşındaki Saadet Saymaz tahta kızakla karın üstünde kaydı.

95 yaşındaki Saadet ninenin kızak keyfi kamerada

ARTVİN - Artvin'de 95 yaşındaki Saadet Saymaz tahta kızakla karın üstünde kaydı. Parkurları tek tek geçen yaşlı kadın gençlere taş çıkardı.

Artvin'in Şavşat İlçesi Çukurköy köyünde etkili olan kar yağışı sonrası köylünün en büyük eğlencesi tahta kızak. Vatandaşlar köy işlerinden arda kalan boş zamanlarını 7'den 70'e tahta kızakla kayarak geçiriyor. Kardan özel parkurlar yapan köylüler, tünellerden geçiyor, evlerin çatılarından kayarak karın tadını doyasıya çıkartıyor.

Köy sakinlerinden 60 yaşındaki Eyüp Saymaz, her kar yağdığına tahta kızağını alarak soluğu karların üstünde alıyor. Saymaz, bu kez 95 yaşındaki annesi Saadet Saymaz'ı da eğlencesine ortak ederken, yaşlı kadın gençlere taş çıkartırcasına tahta kızakla kayarak doyasıya eğlendi. Yaşlı kadının o görüntüleri ise torunları tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

95 yaşındaki Saadet ninenin kızak keyfi kamerada
95 yaşındaki Saadet ninenin kızak keyfi kamerada
95 yaşındaki Saadet ninenin kızak keyfi kamerada

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Artvin, Şavşat, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 95 yaşındaki Saadet ninenin kızak keyfi kamerada - Son Dakika


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