Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun- Ordu karayolu Kavakdibi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vakkas G. idaresindeki 34 NB 6035 plakalı otomobil yolun karşısına geçmekte olan 95 yaşındaki Yunus K.'nın kullandığı 55 HL 271 plakalı kamyonete yandan çarptı. Kazada, araç sürücüsü Yunus K. olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Vakkas G. ile M.S.G. (17) yaralandı. Yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 95 yaşındaki sürücü kazada hayatını kaybetti - Son Dakika

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