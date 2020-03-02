95 yaşındaki yaşlı adamdan haber alınamıyor - Son Dakika
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95 yaşındaki yaşlı adamdan haber alınamıyor

6 saat önce

Bursa'da evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 95 yaşındaki alzheimer hastası adamı arama çalışmaları devam ediyor.

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Bursa'da evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 95 yaşındaki alzheimer hastası adamı arama çalışmaları devam ediyor.


Olay, 29 Şubat Cumartesi günü Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşandı. Sabah ezanında Çırpan Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra bir daha dönmeyen 95 yaşındaki Emin Kaynak, hemen başlayan arama çalışmalarına rağmen hala bulunamadı.


Yaşı adamın yakınları evden çıkmadan önce üzerinde kahverengi takım elbise ve siyah şapka olduğunu söyledi. Aile, vatandaşlardan yardım beklerken, emniyet ekipleri tarafından da arama başlatıldı. Yaşlı adamın kısa sürede bulunması için çaba harcanıyor. Emin Kaynak'ı görenlerin hemen emniyet ekiplerine bildirilmeleri istendi. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Sabah, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:00 Kaynak: İHA
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