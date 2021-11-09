Üye Girişi
95 yıllık orijinal 'Nutuk' 10 Kasım'da sergilenecek - Son Dakika

95 yıllık orijinal 'Nutuk' 10 Kasım'da sergilenecek

09.11.2021 14:07
95 yıllık orijinal 'Nutuk' 10 Kasım'da sergilenecek

Kepez Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmanlıca kaleme aldığı 1927 yılına ait orijinal baskı 95 yıllık 'Nutuk' ile 100 yıllık Sakarya Meydan Muharebesi ve 1. İnönü Muharebesinin orijinal savaş haritasını 10 Kasım'da saat 9.05'de Cemil Meriç Kütüphanesi'nde sergiye açıyor.

Kepez Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmanlıca kaleme aldığı 1927 yılına ait orijinal baskı 95 yıllık 'Nutuk' ile 100 yıllık Sakarya Meydan Muharebesi ve 1. İnönü Muharebesinin orijinal savaş haritasını 10 Kasım'da saat 9.05'de Cemil Meriç Kütüphanesi'nde sergiye açıyor.

Kepez Belediyesi Cemil Meriç Kütüphanesi, dünyanın en kıymetli eserini sergileyecek. 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılında büyük önderin Osmanlıca kaleme aldığı 95 yıllık orijinal baskı Nutuk kitabı ve 100 yıllık Sakarya Meydan Muharebesi ve 1. İnönü Muharebesinin orijinal savaş haritası saat 9.05' de Cemil Meriç Kütüphanesi'nde sergiye açılacak. Kepez Belediyesi tarafından sergilenecek orijinal Nutuk'un ilk sayfasında "Gazi Mustafa Kemal" yazılı İslam'ın ilk yazı çeşidi olarak tanımlanan küfi tarzda estetik bir matbu hat bulunuyor.

"Orijinal nüshalar"

Kepez Belediyesi, 100 yıllık Sakarya Meydan Muharebesi ve 1. İnönü Muharebesinin orijinal savaş haritalarını da ziyaretçilerle buluşturacak. Sakarya Muharebesi 30-31 Ağustos 1337 (1921)'de Tarafeyn Vaziyetleri, Sakarya Muharebesi 11 Aralık 1337 (1921) vaziyeti, Sakarya Muharebesi 24 ağustos 1337(1921)tarihinde tarafeyn (tarafların) vaziyetleri başlıklarıyla yer alan savaş haritalarında Türk ordusu ve Yunan kuvvetlerinin durumları gösteriliyor.

"95 YILLIK NUTUK"

10 Kasım da Cumhuriyet'in en önemli eserini Cemil Meriç Kütüphanesinde sergileyeceklerini vurgulayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Vefatının yıl dönümünde 10 Kasım da Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmet ve şükranla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun. " dedi. Kepez Belediyesi olarak, bu 10 Kasım'a farklı bir anlam getirmek istediklerini belirten Tütüncü, "Kepez, kütüphaneleriyle meşhur bir şehrimiz oldu. 16 kütüphane projesiyle Antalya'ya, Antalya'nın bilimine, kültürüne çok farklı ufuklar açıyor. Kütüphanelerimiz aynı zamanda güçlü koleksiyona sahip olmanın yanında, edebiyat tarihimize iz bırakmış eserleri de bir müze sahafiyetinde hemşehrilerimizle buluşturuyor. Bu yıl 10 Kasım da, tam 95 yaşında bir NUTUK kitabını o ilk baskısındaki haliyle hemşehrilerimiz için sergiye açıyoruz. Cemil Meriç kütüphanesi bambaşka bir heyecan yaşıyor. 10 Kasım Çarşamba günü saat 9'u 5 geçe Atatürk'ün NUTUK adlı eserinin 1927 basısı henüz harf inkılabı yapılmadan önceki haliyle, şekliyle Cemil Meriç Kütüphanesinde hemşehrilerimiz için sergiye sunulacak. Cemil Meriç Kütüphanesi' bu 10 Kasım'ı çok daha farklı değerlendirecek " diye konuştu.

"100 YILLIK SAVAŞ HARİTASI"

Cemil Meriç Kütüphanesi'nde sadece 95 yaşında bir Nutuk'un değil, onun yanında tam 100 yaşında bir savaş haritasının da sergileneceğini bildiren Başkan Tütüncü, "100 yıllık Sakarya Meydan Muharebesi ve 1. İnönü Muharebesinin orijinal Savaş haritalarını da yine Cemil Meriç Kütüphanesi'nde sergiye açıyoruz. Türk kültürüne milli tarihimize ait hangi değerler varsa onları bir şekilde edinip, belediyemizin envanterine kaydederek, hemşehrilerimizle paylaşmaya çalışıyoruz. 95. yaşındaki NUTUK adlı eser orijinal haliyle sergilendiğinde pek çok okurun, pek çok gencin dikkatini çekecek. Buda belediyemizin kütür sanat hizmeti olacak. Bir kez daha vefatının seneyi devriyesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun"dedi.

-İHA-

95 yıllık orijinal 'Nutuk' 10 Kasım'da sergilenecek
95 yıllık orijinal 'Nutuk' 10 Kasım'da sergilenecek
95 yıllık orijinal 'Nutuk' 10 Kasım'da sergilenecek

Mustafa Kemal Atatürk, Cemil Meriç, 10 Kasım, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 95 yıllık orijinal 'Nutuk' 10 Kasım'da sergilenecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kılıçdaroğlu: Büyükelçiliklere yazı yazdım 14:22 Kılıçdaroğlu: Büyükelçiliklere yazı yazdım Meral Akşener korucu olarak tanıttı, İçişleri Bakanlığı düzeltti: Ali Haydar Yener suç dosyası kabarık bir güvenlik görevlisi 14:14 Meral Akşener korucu olarak tanıttı, İçişleri Bakanlığı düzeltti: Ali Haydar Yener suç dosyası kabarık bir güvenlik görevlisi Galatasaray'da dikkat çeken olay! 1 kişi kovuldu, 3 kişi emekli edildi 14:08 Galatasaray'da dikkat çeken olay! 1 kişi kovuldu, 3 kişi emekli edildi
Ailesinden gizli 1 ay önce evlenen Ece, evinde başından vurulmuş halde bulundu 14:00 Ailesinden gizli 1 ay önce evlenen Ece, evinde başından vurulmuş halde bulundu MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in aracını satın alan adam, gelen tüm teklifleri geri çeviriyor 13:58 MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in aracını satın alan adam, gelen tüm teklifleri geri çeviriyor Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi 13:44 Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi
Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı! 13:28 Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı! Lütfü Türkkan'la birlikte şehit yakınına küfreden kişi de gözaltına alındı 13:25 Lütfü Türkkan'la birlikte şehit yakınına küfreden kişi de gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
14:08 Galatasaray'da dikkat çeken olay! 1 kişi kovuldu, 3 kişi emekli edildi
14:01 Bulgaristan'da Afrika domuz vebası ülkeyi alarma geçirdi
14:00 Ailesinden gizli 1 ay önce evlenen Ece, evinde başından vurulmuş halde bulundu
13:43 Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi
13:43 Hapsi istenen İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Muhatabım olan siyasi akıl bellidir
13:40 Dünya bunu konuşuyor "Mars'ta doğdum" diyen çocuğun anlattıkları ürküttü
13:28 Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı!
13:25 Güzel manken Ece Gürsel'den "Evlilik dışı çocuk yapar mısın?" sorusuna çok net cevap
13:24 Lütfü Türkkan'la birlikte şehit yakınına küfreden kişi de gözaltına alındı
13:12 Fenerbahçe'den bomba hamle! Başkan Ali Koç, Alex'le görüştü
Dünyada sadece 30 tane bulunan 1 milyon değerindeki saati kimse farkına varmadan çaldı Dünyada sadece 30 tane bulunan 1 milyon değerindeki saati kimse farkına varmadan çaldı         
14:22
Vatandaşın elektrik faturası yıllık 930 milyon lira azalacak Vatandaşın elektrik faturası yıllık 930 milyon lira azalacak         
14:21
Eski sevgilisi tarafından eğlence mekanından kaçırıldığı anlar kameraya yansıdı Eski sevgilisi tarafından eğlence mekanından kaçırıldığı anlar kameraya yansıdı         
14:12
Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi         
14:04
14 yaşındaki kız çocuğu: Beni eve kapatıp 3 gün kemer ve tavayla dövdü 14 yaşındaki kız çocuğu: Beni eve kapatıp 3 gün kemer ve tavayla dövdü         
13:59
Onlarca dizide oynadı ama bu defa bir başka! Sosyal medyada Salih Bademci fırtınası esiyor Onlarca dizide oynadı ama bu defa bir başka! Sosyal medyada Salih Bademci fırtınası esiyor         
13:47
Dünya bunu konuşuyor Dünya bunu konuşuyor "Mars'ta doğdum" diyen çocuğun anlattıkları ürküttü         
13:40
Güzel manken Ece Gürsel'den Güzel manken Ece Gürsel'den "Evlilik dışı çocuk yapar mısın?" sorusuna çok net cevap         
13:26
Asgari ücret ve 3600 ek gösterge için kritik süreç önümüzdeki hafta başlıyor Asgari ücret ve 3600 ek gösterge için kritik süreç önümüzdeki hafta başlıyor         
12:30
Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu         
12:23
Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı         
11:45
Son Dakika! Benzine 30 kuruş indirim geliyor Son Dakika! Benzine 30 kuruş indirim geliyor         
10:26
Son Dakika! Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan yorumu: Bir hata yaptı, elbette bunu mazur görecek değiliz Son Dakika! Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan yorumu: Bir hata yaptı, elbette bunu mazur görecek değiliz         
10:09
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı         
17:20
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 14:26:17. #1.13#
SON DAKİKA: 95 yıllık orijinal 'Nutuk' 10 Kasım'da sergilenecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement