95 yıllık orijinal "Nutuk" Antalya'da sergileniyor - Son Dakika

Antalya'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmanlıca kaleme aldığı 95 yıllık orijinal "Nutuk" ile Sakarya Meydan Muharebesi ve 1. İnönü Muharebesi'nin savaş haritaları sergilenmeye başlandı.

Kepez Belediyesince Cemil Meriç Kütüphanesi'ndeki serginin açılışı, saat 9'u 5 geçe yapıldı.

Kütüphanede sergilenen "Nutuk"un ilk sayfasında, "Gazi Mustafa Kemal" yazılı, İslam'ın ilk yazı çeşidi olarak tanımlanan küfi tarzda estetik bir matbu hat bulunuyor.

Sergide ayrıca 100 yıllık Sakarya Meydan Muharebesi ve 1. İnönü Muharebesi'nin orijinal savaş haritaları da vatandaşların ziyaretine açıldı.

Ziyaretçiler, "Sakarya Muharebesi 30-31 Ağustos 1337'de (1921) Tarafeyn (tarafların) Vaziyetleri", "Sakarya Muharebesi 11 Aralık 1337 (1921) Vaziyeti", "Sakarya Muharebesi 24 Ağustos 1337(1921) Tarafeyn (tarafların) Vaziyetleri" başlıklarıyla yer alan savaş haritalarında, Türk ordusu ve Yunan kuvvetlerinin durumlarını gösteren haritayı yakında görme fırsatı buluyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sergide, Cemil Meriç Kütüphanesi'nin, Antalya'nın en zengin kütüphanesi olduğunu ve burada güçlü bir koleksiyon sergilendiğini söyledi.

Türk edebiyatına izler bırakan birçok eserin ilk baskılarının da kütüphanede yerini aldığını vurgulayan Tütüncü, "Bu yanıyla kütüphanemiz, edebiyat tarihine ışık tutan bir müze durumunda. Şimdi 95 yaşındaki orijinal Nutuk kitabı da kütüphanemizdeki yerini aldı. Bu koleksiyon, 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının seneidevriyesi münasebetiyle kütüphanemizde vatandaşlarımız için sergiye açıldı." dedi.

Öğrenci olan Nida Ayyıldız, sınavlara hazırlanmak için sürekli Cemil Meriç Kütüphanesi'ne geldiğini anlattı.

Atatürk'ün ölüm yıl dönümünün üzüntüsünü yaşadıklarının kaydeden Ayyıldız, "Bugün öğrendik ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün orijinal kitabı Nutuk, kütüphanemizde sergileniyor. Bu bizi çok mutlu etti." diye konuştu.