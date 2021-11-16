950 günde 23 bin 800 ağaç dikimi gerçekleşti - Son Dakika

Ihlamur, süs kirazı, zakkum, süs eriği, süs armudu, hatmi, her daim yeşil manolya gibi bitki türlerinden oluşan ağaçlar dikildiği bölgenin çehresini ve havasını değiştirdi. Yanı sıra ilçe genelinde park ve yeşil alanlarda toplamda 380 bin adet lale soğanı, 540 bin adet mevsimlik çiçek dikimi, 16 bin 53 adet çalı grubu bitki dikimi de yapıldı. Kağıthane Belediyesi yaz döneminde yurtta yaşanan orman yangınlarına sessiz kalmayarak bölgelere fidan bağışında da bulundu.

Her bebeğe bir ağaç

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ağaçları belirli bir plan ve proje dahilinde diktiklerini aktararak; '' Önceliği ağacı az sokak ve caddelerimize verdik. Ayrıca Kağıthane'mizde her yeni doğan bebek adına bir ağaç dikiyoruz. Ağaçlara özel levhalara yazılı şekilde bebeklerinin isimlerini veriyoruz. Aile hangi sokakta yaşıyorsa ağacı da o sokağa dikiyoruz. Böylece çocuklar sokağında ağaçlarıyla birlikte büyüyorlar.'' diye konuştu.