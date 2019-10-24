955 gram doğan Aren bebek 100 günde hayata tutundu

Karaman'da sezaryenle dünyaya gelen 955 gramlık Aren bebek, Medicana Konya Hastanesi Yeni Doğan Servisinde 100 gün süren tedavisinin ardından hayata tutundu.

Karaman'da ağrıları nedeniyle erken doğuma alınan Türkçe öğretmeni Çiğdem Göktaş Tekin, bir erkek bir kız çocuğu dünyaya getirdi. İkiz gebeliğinden olan kızını doğumdan 2 gün sonra kentte yeni doğan servisi olmaması nedeniyle kaybeden Çiğdem Göktaş Tekin, 955 gram doğan bebeği için yeni doğan servisi bulunan Medicana Konya Hastanesine başvurdu. Yeni Doğan Servisinde tedavi altına alınan Aren bebek, 100 günde 955 gramdan 2 bin 400 grama yükselerek hayata tutunmayı başardı.

Erken doğumda yeni doğan servisinin önemine değinen Çiğdem Göktaş Tekin, 100 günde yaşadıklarının çok zor olduğunu söyledi. İkiz gebe olduğunu söyleyen Çiğdem Göktaş Tekin, "Normalde Ekim ayının yirmisinde doğum yapmam planlanıyordu. Ancak 14 Temmuz'da sancılarımla Karaman Devlet Hastanesine gittim. Bebeklerimin aniden doğacağını öğrendim, doğuma alındım. Böyle bir şeye çok uzaktım o yüzden her anne için bir yıkım olduğunu düşünüyorum bunun ama en önemli şey kendini suçlamadım. Olması gerektiğine inandım ve süreci sürekli bu şekilde atlatmaya çalıştım" dedi.

"BEBEKLERİN YENİ DOĞAN SERVİSİNE İHTİYACI VAR"

Bebeklerin doğduğunda yeni doğan bölümüne ihtiyacı olduğunu sonradan öğrendiğini anlatan Çiğdem Göktaş Tekin, "Buna daha çok yabancıydım. Böyle bir yerin varlığını bile bilmiyordum aslında. Başıma geldikten sonra öğrendim. Karaman'dan Medicana'ya geldik. Kızımı 48 saat içerisinde kaybettim, bunun sebebi ambulans sürecinde beyin kanaması geçirmesi ve 48 saat dayanabildi. Oğlum doğduğunda 955 gramdı 2 gün içerisinde 800 grama düştü ödemleri attı. Bu süreç gerçekten anneler, hekimler, hemşireler için zor bir süreç. Medicana ekibine teşekkür ediyorum bugün 100. günümüz taburcu oluyoruz. 800 gramdan 2 bin 400 grama yükseldik. Bu süreçte çok farklı şeyler yaşadık. Belki sıradan bir doğum yapan anne bunları bilemez. Enfeksiyon yaşadık beyin kanaması vardı. Her erken doğan bebeğin gözlerinde problem olma oranı yüksek hala onu takip ediyoruz. Küçük bir ameliyat olacağız onun endişesindeyiz. Medicana çalışanları ile biz bu süreci çok güzel atlattık" ifadelerini kullandı.

(İHA)