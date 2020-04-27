96 saatlik kısıtlama sona erdi, hareketlilik başladı - Son Dakika

96 saatlik kısıtlama sona erdi, hareketlilik başladı

96 saatlik kısıtlama sona erdi, hareketlilik başladı 96 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar araçlarıyla sokağa döküldü.

96 saatlik kısıtlama sona erdi, hareketlilik başladı BURSA - 96 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar araçlarıyla sokağa döküldü. Bursa'nın İnegöl İlçesinde Emniyet ekipleri Ana caddeleri trafiğe kapatarak araç geçişlerine izin vermedi. Korona virüsü ardından tedbir amacıyla Türkiye genelinde üçüncükez uygulanan 96 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Yasağın sona ermesinin ardından İnegöllü vatandaşlar geçen hafta olduğu gibi yine araçlarıyla sokağa döküldü. Emniyet ekipleri önlem amacıyla AVM kavşağı, Milli İrade Meydanı ve Atatürk bulvarını trafiğe kapatarak araç geçişlerine izin vermedi. Sürücüler ara sokaklarda bir süre tur attıktan sonra evlerine geri döndü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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