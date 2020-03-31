96 yaşındaki anne ile kızından örnek davranış - Son Dakika
Son Dakika Yaşam 96 yaşındaki anne ile kızından örnek davranış - Son Dakika

96 yaşındaki anne ile kızından örnek davranış

6 saat önce

Mersin'de 96 yaşındaki Mediha Erdener ile 65 yaşındaki kızı, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) dolayısıyla evlerinde gönüllü olarak maske üretmeye başladı.

96 yaşındaki anne ile kızından örnek davranış, System.String[]

Mersin'de 96 yaşındaki Mediha Erdener ile 65 yaşındaki kızı, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) dolayısıyla evlerinde gönüllü olarak maske üretmeye başladı. Şimdiye kadar 500'e yakın maske diken anne ile kızı, görenlerin takdirini topluyor.


Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi'nin gönüllü kadınlarından olan Asiye Erdener Gürses, annesi 96 yaşındaki Mediha Erdener ile örnek bir davranışa imza atıyorlar. Belediye tarafından lojistik destekleri sağlanan kadınlar, evlerindeki dikiş makinesiyle maske üretmeye başladı. Korona virüse karşı insanların takması için şimdiye kadar yaklaşık 500 maske üreten anne kız, malzeme geldikçe de üretimlerini sürdüreceklerini belirttiler. Yaptıkları maskeleri belediyeye teslim eden anne ile kızı, gören herkesin takdirini topluyor.


"Şu an yapmaya çalıştığımız bir dayanışma örneğidir"


Yaptıkları işle ilgili İHA muhabirine konuşan Asiye Erdener Gürses, Mezitli Belediyesi'nin gönüllülerinden olduğunu söyledi. Kadınların omzunda bu ülkenin yükseldiğini vurgulayan Gürses, "Ülkemiz kadınları Kurtuluş Savaşı'nda da büyük mücadele vermişlerdir. Bizim şu an yapmaya çalıştığımız onların binde biri olamaz ama bir dayanışma örneğidir. Belediye Başkanımız iyi çalışıyor. Biz de ucundan tutabilir miyiz diye, ne yapabilirsek, üstümüze düşen neyse yapmaya çalışıyoruz. Şimdi işte maske yapmaya başladık. Hep berabersek biz bir şeyler yapabiliriz. Her şeyi belediyelerden, ülkeyi yönetenlerden beklemenin yanlış olduğunu artık insanlar öğrenmiştir. Hele ki bu virüsle birlikte daha çok iyi öğrenmiştir. Para, pul, makam hepsi herkes için çok gerilerde kaldı" diye konuştu.


"Bence artık dünya başka dönecek"


Bu virüsten insanların çok ders çıkaracağını vurgulayan Gürses, "Bence artık dünya başka dönecek. İnsanlar bundan sonra kendilerine katabileceklerini düşünecekler, ne alabileceklerini değil. Bu nedenle biz de maske üretmeye çalışıyoruz. Benim 96 yaşımdaki annem de yaşamaktan onur duyduğu ülkesinde 'neyin ucundan tutabilirim, ben de sana yardım edeyim' dedi. Sağolsun maskelerin lastiklerini kesiyor ve diktiğimiz maskelerin iplerini temizliyor. Elinden geldiği kadarıyla bu işleri yapmaya çalışıyor. Bütün lojistik desteğimizi sağolsun belediye başkanımız veriyor. Şu ana kadar 500'e yakın maske diktik. Daha malzeme geldiği kadarıyla da, gücümüz de yettiği kadar dikmeye devam edeceğiz. Bizim ülkemizin kuruluşunda kadınlarımız ne zorluklar vermiştir. Cepheye cephane taşıyan kadınlarımızın yaptığı işin yanında bizim yaptığımız nedir ki. Sadece çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik. Sokağa çıkma şansımız yok, yaşımız geçti. Zaten çıkılmaması gerekiyor. Biz yaşlandık ama gençlerimizin de çıkmaması lazım. Bu virüs bizi teğet filan geçmeyecek, delip geçecek. Çünkü dünya bunun örneğini yaşıyor. Bizim biyolojik olarak farklılığımız yok. O yüzden herkes dikkatli olmalıdır. Herkesin kendi kendini koruyup, kendini kollayıp, toplumu kollaması lazım. Herkesin evinde oturup, neyin ucundan tutabilirim, acaba nasıl yardımcı olabilirimi düşünmesini istiyorum" dedi.


"Benim de bir katkım olsun istedim"


Mediha Erdener ise 96 yaşında olduğunu ve bu ülkede birçok şeyi gördüğünü söyledi. Elinden gelse çok iş yapacağını vurgulayan Erdener, "Bu tür hastalıkları filan görünce dayanamıyorum. Çok iş yapmak istiyorum ama yaşımdan dolayı yerinden kalkamıyorum ki bir şey yapamıyorum. Bugün Asiye'nin diktiği maskelerde benim de bir katkım olsun diye onun lastiklerini, ipliklerini kesiyorum. Elimden bu geliyor. İnsanlar bu ülke için çalışsınlar, bu vatanı hep birlikte kurtarsınlar. Evde durup, boş işlerle uğraşmasınlar. Keşke elimden gelse ben nasıl çalışırım. Şurada ufak bir katkım olmasına rağmen mutlu oluyorum. Bunları yaptığım zaman duygulanıyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Mersin, Anne, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 10:18 Kaynak: İHA

Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: Görüşme yapmadık
Bundesliga'da maçlar 30 Nisan'a kadar ertelendi Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak
Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak         
16:55
New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi         
16:37
Koronavirüsü hafife alan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Koronavirüsü hafife alan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti         
16:27
Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum         
16:26
Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak, hastaneden taburcu edilecek Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak, hastaneden taburcu edilecek         
16:24
Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geldi Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geldi         
16:21
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun         
16:15
Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı         
16:10
Bundesliga'da maçlar 30 Nisan'a kadar ertelendi Bundesliga'da maçlar 30 Nisan'a kadar ertelendi         
16:01
ABD Merkez Bankası, yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlattı ABD Merkez Bankası, yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlattı         
15:58
İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz yardım toplayamaz İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz yardım toplayamaz         
15:51
Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu         
15:36
Salgına rağmen çekimlerine devam edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın setinde güvenlik önlemleri alındı Salgına rağmen çekimlerine devam edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın setinde güvenlik önlemleri alındı         
15:33
TMSF, TMSF, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyon TL bağışlayacak         
15:31
İş Bankası Grubu'ndan kamu hastanelerine 10 milyon liralık kaynak İş Bankası Grubu'ndan kamu hastanelerine 10 milyon liralık kaynak         
15:30
Survivor'da Yasin'le Evrim'in sürpriz yakınlaşması! Yeni bir aşk mı doğuyor? Survivor'da Yasin'le Evrim'in sürpriz yakınlaşması! Yeni bir aşk mı doğuyor?         
15:30
83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü 83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü         
15:26
Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: Görüşme yapmadık Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: Görüşme yapmadık         
15:22
ABD, dünyada koronavirüsten haberi olmayan tek topluluk Amişleri broşürle bilgilendirdi ABD, dünyada koronavirüsten haberi olmayan tek topluluk Amişleri broşürle bilgilendirdi         
15:19
Ölümden döndüler! Engelli bireyin el frenini çektiği araç, yokuş aşağı sürüklendi Ölümden döndüler! Engelli bireyin el frenini çektiği araç, yokuş aşağı sürüklendi         
15:14
Koronavirüse karşı koyan çift, tulum giyip maske ve eldiven takarak evlendi Koronavirüse karşı koyan çift, tulum giyip maske ve eldiven takarak evlendi         
14:55
Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu         
14:54
'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı         
14:52
Rusya'da koronavirüse karşı evlenme ve boşanma yasaklanacak Rusya'da koronavirüse karşı evlenme ve boşanma yasaklanacak         
14:46
Başkentte iki taksi durağının plaka kısıtlamasında Başkentte iki taksi durağının plaka kısıtlamasında "tek-çift" şanssızlığı         
14:43
Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi         
14:42
Karantinada olan Songül Karlı, evinin salonunda ip atladı Karantinada olan Songül Karlı, evinin salonunda ip atladı         
14:38
Test sonucu negatif çıkan karantinadaki umreciler, evlerine dönüyor Test sonucu negatif çıkan karantinadaki umreciler, evlerine dönüyor         
14:34
Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm! 12 yaşındaki Belçikalı kız çocuğu hayatını kaybetti Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm! 12 yaşındaki Belçikalı kız çocuğu hayatını kaybetti         
14:25
Koronavirüs cinsel ilişki yoluyla bulaşır mı? İşte bu konuda dikkat edilmesi gerekenler Koronavirüs cinsel ilişki yoluyla bulaşır mı? İşte bu konuda dikkat edilmesi gerekenler         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2020 17:01:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 96 yaşındaki anne ile kızından örnek davranış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]