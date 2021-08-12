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96 yaşındaki asırlık çınardan aşı çağrısı - Son Dakika

96 yaşındaki asırlık çınardan aşı çağrısı

12.08.2021 11:35

96 yaşındaki asırlık çınardan aşı çağrısı -Yaşına rağmen zinde olan Hüseyin Gerçek: -"Aşı olmamak için halen inat ediyoruz, inattan bir şey çıkmaz, cesaretli olalım" -"Ormana'dan 50 kişiyi aşı olmaya teşvik ettim" -"Organik besleniyorum, sağlığım yerinde" Antalya'nın İbradı ilçesi...

96 yaşındaki asırlık çınardan aşı çağrısı

-Yaşına rağmen zinde olan Hüseyin Gerçek:

-"Aşı olmamak için halen inat ediyoruz, inattan bir şey çıkmaz, cesaretli olalım"

-"Ormana'dan 50 kişiyi aşı olmaya teşvik ettim"

-"Organik besleniyorum, sağlığım yerinde"

ANTALYA - Antalya'nın İbradı ilçesi Ormana Mahallesinde yaşayan 96 yaşındaki Hüseyin Gerçek, 3'üncü doz korona virüs aşısını olduktan sonra, "84 milyona bağırıyorum. Allah aşkına aşı olun. Aşısız olmaz, olmaz, olmaz. Mahallemde 50 kişiyi aşıya teşvik ettim" dedi.

Kış aylarında 6 ay süre ile Antalya merkezde, yaz aylarında ise 6 ay İbradı'nın Ormana Mahallesi'nde yaşayan 2 kız, bir erkek çocuk sahibi, 20 torun ve bir de torununun torununu gören Hüseyin Gerçek, aşıdan korkulmaması gerektiğini söyledi. 3. doz aşısını da yaptıran yaşlı adam, herkesi aşı vurdurmaya davet etti.

"Aşıdan korkmayınız"

Hiçbir zaman aşıdan korkmadığını dile getiren Hüseyin Gerçek, "Arkadaşlar biz bu aşıdan niye korkuyoruz, anlamıyorum. Aşıdan korkmayacağız. Herkesin aşı olmasını istiyorum. Ben Çin aşısı yaptırdım. 2 tanesini Antalya'da, bir tanesini İbradı'da yaptırdım. Gayet memnunum. Hastalığa yakalanmadım. Ben bu halkımızı anlamıyorum. Devletimiz o kadar yalvarıyor. Sağlık Bakanımız yalvarıyor. Ekipler yalvarıyor. Daha halen inat ediyoruz. İnattan bir şey çıkmaz. Cesaretli olalım. Cesaret insanı aslana galip eder. Altını özellikle çiziyorum. Korkmayalım, herkes bir birini teşvik etsin. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.

"Doktor randevun var mı diye sordu"

İbradı'ya aşı olmak için gittiğinde kendisinden randevu sorulduğunu anlatan Hüseyin Gerçek, doktor bana 'Sıran var mı, numaran var mı' dedi. Ben de 'Doktor bey ben buradan aşı olmadan çıkmam' dedim. Doktor hemşireyi çağırarak, "Hüseyin beyin aşısını yapın" dedi.

"Ormana'da en az 50 kişiyi teşvik ettim"

Aşı olduktan sonra Ormana'ya geldiğini ve insanları teşvik ettiğini anlatan Gerçek, "Ben aşıyı yaptırıp geldikten sonra Ormana'dan hemşerilerimiz İbradı'ya gitti. En az 50 kişi aşı oldu. Herkesi teşvik ediyorum. Bundan korkmayalım. Sağlık Bakanına, hükümetimize destek verelim. Ben de Hüseyin Gerçek olarak 84 milyona bağırıyorum. Allah aşkına aşı olun. Aşısız olmaz, olmaz, olmaz. Ben insanları teşvik ettiğim için doktor bana teşekkür etti. Mutlaka herkes aşı olsun"diye konuştu.

"150 yıllık dededen kalma düğmeli evde oturuyor"

Ormana'da dedesinden kalan yaklaşık 150 yıllık düğmeli evde oturan Hüseyin Gerçek, "Dedemden kalan tarihi düğmeli evde oturuyorum. 96 yaşındayım. Bende bir tarih oldum. 96 yaşında olmama rağmen sadece dizlerimde rahatsızlık var. Uzun ve sağlıklı yaşamamın sırrı ise "Hani derler ya 6 beyaz var diye. Un, şeker ve tuz, bunlardan kaçınacağız. Süt, yoğurt ve peynir, bunlara devam edeceğiz. Bugüne kadar baş ağrısından başka herhangi bir hastalık yaşamadım. Ben Ormana'nın pekmezi, üzümü, suyu havası, organik yediğimiz ürünler ile besleniyorum. Sağlığımda gayet yerinde. Burada yeniden tekrar ediyorum. Herkes aşısını yaptırsın" ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hüseyin Gerçek'in videosunu sosyal medyadan paylaşarak, vatandaşları korona virüs aşısı olmaya davet etmişti.

96 yaşındaki asırlık çınardan aşı çağrısı
96 yaşındaki asırlık çınardan aşı çağrısı
96 yaşındaki asırlık çınardan aşı çağrısı
96 yaşındaki asırlık çınardan aşı çağrısı

COVIRAN Bereket, Antalya, İbradı, Ormana, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 96 yaşındaki asırlık çınardan aşı çağrısı - Son Dakika


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