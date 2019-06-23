Son Dakika Haberleri: 96 yaşındaki emekli albay, bastonu ile oy kullanmaya gitti
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96 yaşındaki emekli albay, bastonu ile oy kullanmaya gitti

1 saat önce

96 yaşındaki emekli albay, bastonu ile oy kullanmaya gittiİSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme seçimi için oy kullandığı okula baston yardımıyla gelen 96 yaşındaki emekli hava albayı Mehmet Üstünel, vatandaşlara 'sandığa gidin' çağrısında bulundu.

96 yaşındaki emekli albay, bastonu ile oy kullanmaya gitti
İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme seçimi için oy kullandığı okula baston yardımıyla gelen 96 yaşındaki emekli hava albayı Mehmet Üstünel, vatandaşlara 'sandığa gidin' çağrısında bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için vatandaşlar sabah saat 08.00' de oy kullanmaya başladı. Sarıyer Yeniköy İlkokulunda da 96 yaşındaki Mehmet Üstünel, yaşına ve hastalıklarına rağmen bastonu ile oy kullanmaya geldi. Eşi, damadı ve kızı ile oy kullanmaya gelen Mehmet Üstünel, zarfını ve pusulasını alarak damadının yardımıyla perde arkasına geçti. Oyunu kullanan Mehmet Üstünel, demokratik hakkını kullandığını söyledi.
Vatandaşlara çağrıda bulunan Üstünel, "Demokratik bir hak olduğu için bu hakkımı kullanıyorum. Kullanabildiğim için memnunum. Yani sağlıklı olanlar gelip oylarını kullanmalıdırlar. Hasta olanların evlerine çağırarak oy kullanması uygundur" şeklinde konuştu.
96 yaşındaki emekli albay, bastonu ile oy kullanmaya gitti
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:54 Kaynak: İHA
İstanbul, Genel
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