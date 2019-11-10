Son Dakika Haberleri: 96 yaşındaki Erzade nine, Atatepe'de saygı duruşunda bulundu
Son Dakika Güncel 96 yaşındaki Erzade nine, Atatepe'de saygı duruşunda bulundu

96 yaşındaki Erzade nine, Atatepe'de saygı duruşunda bulundu

6 saat önce

96 yaşındaki Erzade Yalçıntaş, her 10 Kasım'da Türkiye'nin en büyük Atatürk heykeli önünde saygı duruşunda bulunuyor.

96 yaşındaki Erzade nine, Atatepe'de saygı duruşunda bulundu, System.String[]

96 yaşındaki Erzade Yalçıntaş, her 10 Kasım'da Türkiye'nin en büyük Atatürk heykeli önünde saygı duruşunda bulunuyor.


Artvin'de 22 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin yer aldığı Atatepe'ye Türk bayrağı ile gelen Erzade Yalçıntaş Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölüm yıldönümünde saygı duruşunda bulunarak andı.


Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81. yıl dönümünde Artvin'de saygıyla anıldı. Erzade Yalçıntaş da ilerleyen yaşına rağmen, eline aldığı Türk bayrağıyla Artvin'deki Türkiye'nin en büyük Atatürk Anıtı'nın önüne geldi. Her 10 Kasım'da Atatürk Anıtı'nı ziyaret eden Erzade Yalçıntaş, "Atatürk bu ülkeyi bize armağan ettiği için çok mutluyum. Hür yaşadığım için çok mutluyum. Yaşadığım süre içerisinde onu her zaman anacağım, ziyaretine geleceğim. Burada gençlere sesleniyorum, atanızı unutmayın onun izinden ilerleyin" dedi. - ARTVİN

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:07 Kaynak: İHA
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