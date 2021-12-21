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96 yaşındaki hasta annelerine tavuklu moral - Son Dakika

96 yaşındaki hasta annelerine tavuklu moral

21.12.2021 18:51

96 yaşındaki hasta annelerine tavuklu moral Artvin'de 96 yaşındaki Hatice Toraman'ın evlatları annelerinin tavuk özlemini gidermek için her gün hasta yatağına tavuk getiriyorlar Artvin'de yaşayan 96 yaşındaki Hatice Toraman iki yıl önce hastalanarak kısmı felç geçirirken, hayatı boyunca...

96 yaşındaki hasta annelerine tavuklu moral

Artvin'de 96 yaşındaki Hatice Toraman'ın evlatları annelerinin tavuk özlemini gidermek için her gün hasta yatağına tavuk getiriyorlar

ARTVİN - Artvin'de yaşayan 96 yaşındaki Hatice Toraman iki yıl önce hastalanarak kısmı felç geçirirken, hayatı boyunca hayvan bakan ve küçük yaştan beri tavuk besleyen yaşlı kadının çocukları moralini yüksek tutmak için her gün eve tavuk getiriyor.

Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan 96 yaşındaki Hatice Toraman, iki yıl önce hastalanarak kısmı felç geçirdi. Hastalığı nedeniyle konuşamayan ve yürüyemeyen Hatice nine, tavuklarından ayrı kaldığı için üzüldüğünü anlayan çocukları yaşlı kadının moralini düzeltmek için her gün eve tavuklarını getiriyor.

İyileşmesi için farklı tedavi yöntemleri uygulansa da, en büyük morali ise tavuklarıyla bir araya geldiğinde yaşıyor. Yılardır baktığı tavuklarını özleyen 96 yaşındaki Hatice nine, onları görünce oldukça mutlu oluyor. Tavukları eve geldiğinde kucağına alıyor, seviyor onlarla konuşmaya çalışıyor. Tavukla ise Hatice nineyi hatırlayarak kucağından inmiyor.

Tavuklarıyla bir araya geldiği gün mutlu oluyor

Gelini Reyhan Toraman, kayınvalidesi Hatice Toraman'ın hayvanları çok sevdiğini ifade ederek "Bildiğiniz köy hayatı inekleri vardı, tavukları fakat kayınvalidem hayvanlara farklı düşkündü. Evde kedi vardı, yavruları vardı çok sevdi. Bizde bir gün yıllarca baktığı tavuklarını getirdik çok hoşuna gitti, sevmeye başladı. Ara ara yanına getiriyoruz moral, motive oluyor. O gün çok mutlu oluyor" dedi.

Kızı Reyhan Aslı İskender ise, "Annem küçük yaştan itibaren tavuk beslermiş. Onlarla oldukça sık zaman geçirmiş. Fakat hastalanıp yürüyemediği için uzun süre onlardan uzak kaldı. İlk başlarda fark etmedik ama zamanla tavuklarının özlediğini anladık. Yanına getirdiğimizde ise çok mutlu oldu. Bizde her gün tavuklarını yanına getirip moral vermeye çalışıyoruz. Onlarla oldukça mutlu, annemizi böyle mutlu görmek bizi sevindiriyor" ifadelerini kullandı.

96 yaşındaki hasta annelerine tavuklu moral
96 yaşındaki hasta annelerine tavuklu moral
96 yaşındaki hasta annelerine tavuklu moral
96 yaşındaki hasta annelerine tavuklu moral

Arhavi, Artvin, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 96 yaşındaki hasta annelerine tavuklu moral - Son Dakika


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