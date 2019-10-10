96 yaşındaki Nazi mağduru Yahudi, AİHM'de Avusturya'yı mahkum ettirdi

Avusturya'daki Nazi toplama kamplarının mağdurlarından ve hala hayatta olan 96 yaşındaki Aba Lewit, ülkede aşırı sağcı bir derginin kendisi gibi kampta tutulanlara yönelik hakaret ve iftiraları engelleyemediği için Avusturya'yı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) mahkum ettirdi.



Aba Lewit'in, 2018 yılında yaptığı başvuruyu değerlendiren AİHM, Avusturya mahkemelerinin Nazi mağduru kişinin yaptığı şikayete rağmen uğradığı iftira ve hakaretle karşı duyarsız kalan Avusturya'nın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin özel ve aile yaşamına saygı gösterilmesiyle ilgili 8. maddesini ihlal ettiğine hükmetti.