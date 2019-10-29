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"96. Yıl Gençlik Yürüyüşü"

33 dakika önce

Karabük'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "96. Yıl Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Karabük'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "96. Yıl Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Karabük Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen programda, Ülkü Ocakları il binası önünde bir araya gelen yaklaşık bin kişi, ellerinde Türk bayrakları ile sloganlar atarak Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından gençler, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Ahmet Burak Kara, yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin, bağımsızlığına düşkün, onurlu yaşamaktan başka seçeneği olmayan aziz milletin eseri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bekasını ve birliğini sonuna kadar koruyacağını belirten Kara, bundan hiç kimsenin şüphe ve endişesinin olmaması gerektiğini anlattı.

Kara, ülkü ocaklılar olarak her zaman kahraman Türk ordusunun yanında olduklarını ifade ederek, " Suriye'de vatanımızın bölünmez bütünlüğünü dünyaya haykıran ve mührünü vuran Barış Pınarı Harekatı'mızın sonuna kadar yanında olacağımızı kararlılıkla söylemek isteriz." dedi.

96. Yıl Gençlik Yürüyüşü

29 ekim cumhuriyet bayramı, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 06:35 Kaynak: AA
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