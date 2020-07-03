96 yıldır kapalı olan Çukurova'nın Ayasofya'sı Ala Cami dualarla açıldı - Son Dakika

96 yıldır kapalı olan Çukurova'nın Ayasofya'sı Ala Cami dualarla açıldı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 96 yıl önce ibadete kapanan Çukurova'nın Ayasofya'sı olarak adlandırılan Ala Cami, cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 96 yıl önce ibadete kapanan Çukurova'nın Ayasofya'sı olarak adlandırılan Ala Cami, cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı.

İlçede milattan sonra 425 ile 450 yılları arasında Antik Roma Nekropol alan üzerine inşa edilmiş Geç Roma Dönemi Bazilika yapısı ile başlayan ve Bizans döneminde kiliseye çevrilen, daha sonra 1489 yılında Dulkadiroğulları Beyliği döneminden itibaren camiye dönüştürülen Ala Cami, 2011 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne devredildi. 2014 yılında başlayan restorasyon çalışmaları sona eren cami, protokol ve vatandaşların kıldığı cuma namazı ile yeniden ibadete açıldı.

Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
Açılışa Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Sumbas Kaymakamı İdil Özdemir, Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Ümit Gökhan Çiçek ile daire müdürleri katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende konuşan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Allah bize böyle güzel bir eseri, sizlerle birlikte camimizin ilk açılışını ve cuma namazını kılmayı nasip ettiği için şükrediyorum" dedi.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ise tarihi bir an yaşadıklarını belirterek, "Bugün yıllardır hasretini çektiğimiz, vuslatını duyduğumuz bir ana hep beraber tanıklık ediyoruz. Bundan tam 96 yıl önce ibadete kapanmış olan Kadirli Ala Cami'yi Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından restorasyonu yapılarak ibadete açıyoruz. Kadirli'mize, ilimize ve ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.

6 YILLIK ÇALIŞMA TAMAMLANDI

Caminin tarihini anlatan Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Ümit Gökhan Çiçek de şöyle konuştu: "2011 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze devredilen ve 2014 yılında başlattığımız restorasyon çalışmalarımız tamamlandı. Bazilika olarak Roma döneminde inşa edilen, Bizans döneminde kiliseye çevrilen, daha sonra 1489 yılında Dulkadiroğulları Beyliği döneminden itibaren camiye çevrilerek Osmanlı döneminde de cami kalarak ibadet edilmiş olan, 6 yıldan bu yana titizlikle restorasyon çalışmalarını yürüttüğümüz Ala Cami'yi ibadete açtık. Ülkemize hayırlı olsun."


Çukurova, Ayasofya, Osmaniye, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 16:06 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 96 yıldır kapalı olan Çukurova'nın Ayasofya'sı Ala Cami dualarla açıldı - Son Dakika

Son Dakika

13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 12:45 Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı 12:28 Afyonkarahisar'da kurulan fabrikayla 30 ülkeye maden suyu ihracatı yapılıyor 12:18 Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 11:01 Altının gram fiyatı 391,5 liradan işlem görüyor 10:14 Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:47 Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar 22:43 "Kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı 21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 21:00 Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü 20:59 Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı 20:31 KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı
Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti
16:05
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
15:47
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
15:36
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
15:33
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
15:32
Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu
15:32
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak
15:08
Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı
15:07
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
14:55
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
14:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 16:21:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 96 yıldır kapalı olan Çukurova'nın Ayasofya'sı Ala Cami dualarla açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]