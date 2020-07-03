96 yıldır kapalı olan Çukurova'nın Ayasofyası Ala Cami dualarla açıldı - Son Dakika

96 yıldır kapalı olan Çukurova'nın Ayasofyası Ala Cami dualarla açıldı

96 yıldır kapalı olan Çukurova'nın Ayasofyası Ala Cami dualarla açıldıOSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 96 yıl önce ibatede kapanan Çukurova'nın Ayasofyası olarak adlandırılan Ala Cami, cuma namazı ile birlikte dualarla ibadete açıldı.

96 yıldır kapalı olan Çukurova'nın Ayasofyası Ala Cami dualarla açıldı

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OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 96 yıl önce ibatede kapanan Çukurova'nın Ayasofyası olarak adlandırılan Ala Cami, cuma namazı ile birlikte dualarla ibadete açıldı. İlçede milattan sonra 425 ile 450 yılları arasında Antik Roma Nekropol alan üzerine inşa edilmiş Geç Roma Dönemi Bazilika yapısı ile başlayan ve Bizans döneminde kiliseye çevrilen, daha sonra 1489 yılında Dulkadiroğulları Beyliği döneminden itibaren camiye dönüştürülen Ala Cami, 2011 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne devredildi. 2014 yılında başlayan restorasyon çalışmaları sona eren cami, ilçe protokolü ve vatandaşların kıldığı Cuma namazı ile yeniden ibadete açıldı. Açılışa Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Sumbas Kaymakamı İdil Özdemir, Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Ümit Gökhan Çiçek ile daire müdürleri katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende konuşan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Allah bize böyle güzel bir eseri sizlerle birlikte camimizin ilk açılışını ve Cuma namazını kılmayı nasip ettiği için şükrediyorum" dedi. AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ise tarihi bir an yaşadıklarını belirterek, "Bugün yıllardır hasretini çektiğimiz, vuslatını duyduğumuz bir ana hep beraber tanıklık ediyoruz. Bundan tam 96 yıl önce ibadete kapanmış olan Kadirli Ala Cami'yi Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından restorasyonu yapılarak ibadete açıyoruz. Kadirlimize, ilimize ve ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.

6 YILLIK ÇALIŞMA TAMAMLANDI

Caminin tarihini anlatan Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Ümit Gökhan Çiçek de şöyle konuştu: "2011 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze devredilen ve 2014 yılında başlattığımız restorasyon çalışmalarımız tamamlandı. Bazilika olarak Roma döneminde inşa edilen, Bizans döneminde kiliseye çevrilen, daha sonra 1489 yılında Dulkadiroğulları Beyliği döneminden itibaren camiye çevrilerek Osmanlı döneminde de cami kalarak ibadet edilmiş olan, 6 yıldan bu yana titizlikle restorasyon çalışmalarını yürüttüğümüz Ala Cami'yi ibadete açtık. Ülkemize hayırlı olsun."

Çukurova, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 16:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 96 yıldır kapalı olan Çukurova'nın Ayasofyası Ala Cami dualarla açıldı - Son Dakika

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