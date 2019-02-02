96. Yılında Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Anma Etkinliği

CHP İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
, "Bugünün güncel gündemi olan ülkemizdeki mülteciler sorunu, bence dünyada türüne rastlanmayan farklı bir mülteci konusudur. Milyonlarca insanın bir yer değiştirmesi sorunudur. Göç değildir, yani topluca yer değiştirme konusudur." dedi. Beylikdüzü Gürpınar Piri Reis
Parkı'ında gerçekleşen 96. yılında Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi· Anma Etki·nli·ği·'ne katılan İmamoğlu, 30 Ocak 1923'te Lozan
'da imzalanan sözleşmeyle ilgili bilgi verdi.
İmamoğlu, "Bu olay Türkiye
'nin hep birlikte bakıp ders çıkarılması gereken ve buradan dünyaya mesaj verilmesi gereken bir tarihi olay. O süreçte hayatını kaybeden ve o acıyı, sıkıntıyı yaşayan, hem Türkiye'den Yunanistan
'a göç eden Rum mübadiller hem de Yunanistan ve diğer bölgelerden Türkiye'ye göç eden tüm soydaşlarımıza, Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.
Bu tür göçler ve trajedilerin derin izler bıraktığını ifade eden İmamoğlu, şöyle devam etti:
"Bugünün güncel gündemi olan ülkemizdeki mülteciler sorunu, bence dünyada türüne rastlanmayan farklı bir mülteci konusudur. Milyonlarca insanın bir yer değiştirmesi sorunudur. Göç değildir, yani topluca yer değiştirme konusudur. Mülteciler korunma altına alınabilir, mülteciler bakım altına alınarak korunabilir, yardım edilebilir fakat tekrar yurtlarına ve vatanlarına geri dönülebilir kaydıyla. Ama Türkiye'de başka bir süreç yaşatıldı."
"Gelişmiş ülkeler çok kötü sınav vermişlerdir"
Türk milletinin vicdanlı bir millet olduğunu, kucak açmayı sevdiğini ifade eden İmamoğlu, "Yaşanan ve yaşatılan süreçte dünya ülkeleri, özellikle kendilerini gelişmiş ülkeler diye tanımlayan ülkeler, çok kötü sınav vermişlerdir. Bu kötü sınavın ötesinde, bir başka sınavı da açıkçası, kötü anlamda söyleyeceğim, Türkiye vermiştir. Bir anda 4 milyona yakın insan, Türkiye'nin muhtelif yerlerinde yaşamın içine servis edilmiştir. Hiçbir kural ya da kavramı yok. Burada çift taraflı mağduriyet yaşanmaktadır. Hem yerleştikleri bölgeye yarattıkları sıkıntılar hem de 4 milyona yakın insanın yaşadığı sıkıntılar." değerlendirmesinde bulundu.
İstanbul'da yaşayan mülteciler konusuna da değinen Ekrem İmamoğlu, şunları kaydetti:
"Bu sürece dair mutlak sözümüz var ve uygulayacağımız şeyler var. Bu şehrin mülteci sorununu ilerleyen yıllarda kısa, uzun vadeli süreçte, nasıl sorunsuz, nasıl en az sorun yaratacak şekilde bir zaman dilimi oluşturulabilir, bunu uzmanlarla özel bir çalışma yürüterek, tabiri caizse kafamızı kuma sokmadan, oturup bu işi detaylı ve şeffaf bir biçimde toplumla paylaşacağımızı şimdiden belirtmek isterim. Bu hem Türkiye'deki mülteci dostların lehine olacaktır hem de elbetteki milletimizin güvenliği ve geleceğiyle ilgili de ciddi anlamda fayda sağlayacaktır. O bakımdan bugünkü anma törenleri, şu anki güncel sorunlara birtakım mesajlar verdiği gibi, bence dünya barışına da mesajlar veriyor. Aslında bir savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu ve savaş olmadan sulh olması gerektiğinin ne kadar kıymetli olduğunu ve özellikle savaş sonrası trajedilerin insanlara ne kadar zulümler yaşattığını, aradan yıllar da geçse unutulmayacağının bir örneğidir."
Ekrem İmamoğlu konuşmasının ardından, Türkiye'ye gelen mübadiller ve torunlarıyla denize karanfil bıraktı.