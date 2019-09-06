Son Dakika Haberleri: 96 yıllık tarihimizde Andorra ile 3. kez karşılaşacağız!
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96 yıllık tarihimizde Andorra ile 3. kez karşılaşacağız!

1 saat önce

İki ülke A milli takımları daha önceki iki maçını da 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri gruplarında oynamıştı.

96 yıllık tarihimizde Andorra ile 3. kez karşılaşacağız!, System.String[]

İki ülke A milli takımları daha önceki iki maçını da 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri gruplarında oynamıştı.


Türkiye, 2013 yılında oynanan D Grubu karşılaşmalarında rakibini deplasmanda 2-0, sahasında da 5-0 mağlup etmişti.


İki maçta rakibine 7 gol atan milliler, kalesinde ise gol görmedi.


Son maçını 6 Eylül 2013'te oynayan iki takım, 6 yıl sonra bu kez 7 Eylül 2019'da karşılaşacak.


- Milli takımın son 6 yıldaki en farklı galibiyeti Andorra'ya karşı


A Milli Futbol Takımı, 96 yıllık tarihindeki en farklı galibiyetlerinden birini Andorra karşısında elde etti.


Milli takım, 6 Eylül 2013'te Kayseri'de oynanan mücadelede rakibini 5-0 yendi. Umut Bulut'un "hat-trick" yaptığı karşılaşmanın diğer golleri Burak Yılmaz ve Arda Turan'dan gelmişti.


Bu sonuç, ay-yıldızlı ekibin son 6 yıldaki en farklı galibiyeti olarak da kayıtlara geçti.


Milliler, o tarihten bugüne kadar oynadığı 65 mücadelede 5 farklı bir galibiyet elde edemedi.


Ay-yıldızlı ekip bu süreçte Moldova ve Bulgaristan'ı 4-0 yendi.


2014 Fifa Dünya Kupası, Andorra, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:54 
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