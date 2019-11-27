Son Dakika Haberleri: 960 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenleniyor
Son Dakika Güncel 960 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenleniyor - Son Dakika

960 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenleniyor

7 saat önce

Gaziantep'te helikopter, drone ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı, 960 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu gerçekleştiriliyor.

Gaziantep'te helikopter, drone ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı, 960 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu gerçekleştiriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, başta narkotik, terör ve asayiş olayları olmak üzere kentte suç işlenmesinin önlenmesi ve sokak satıcılarına yönelik belirlenen adresler abluka altına alındı.

Helikopter, drone ve dedektör köpeklerin desteğiyle araçların ve şahısların arandığı operasyonda 24 adrese de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu 960 polisin katıldığı operasyonun 24 saat sürmesinin beklendiği bildirildi.

960 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenleniyor

Helikopter, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:41 Kaynak: AA
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