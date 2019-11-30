Son Dakika Haberleri: 960 polisle 3 gün süren uyuşturucu operasyonu: 56 gözaltı
Son Dakika Güncel 960 polisle 3 gün süren uyuşturucu operasyonu: 56 gözaltı - Son Dakika

960 polisle 3 gün süren uyuşturucu operasyonu: 56 gözaltı

6 saat önce

GAZİANTEP'te, 960 polisin katıldığı, 3 gün süren helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 56 kişi gözaltına alındı.

960 polisle 3 gün süren uyuşturucu operasyonu: 56 gözaltı, System.String[]

GAZİANTEP'te, 960 polisin katıldığı, 3 gün süren helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 56 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kentte suç işlenmesinin önlenmesi ve sokak satıcılarına yönelik 26 Kasım'da 960 polisle operasyon başlattı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, zırhlı araçlarla Hoşgör, Cumhuriyet, Turan Emeksiz, Gümüştekin ve Yukarıbayır mahalleleri ablukaya alındı. Helikopter, drone ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı ve 72 saat süren operasyonda 217 adrese baskın yapıldı. Mahallelerde tüm sokak girişlerinde araç ve vatandaşlar durdurularak arandı, iş yerleri kontrol edildi. 54 ikamet, 157 umuma açık yerin arandığı 3 gün süren operasyonda 2 bin 330 araç ile 9 bin 300 kişinin üzeri arandı. Aramalarda, 5 kilo 300 gram esrar, 450 gram eroin, 550 gram metamfetamin, 230 gram bonzai, 340 uyuşturucu hap, 5 hassas terazi, 2 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi, 56 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin, emniyetteki sorgularının ardından 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.


Helikopter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:52 Kaynak: DHA
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