960 uyuşturucu hap ile yakalandı - Son Dakika

NİĞDE'de narkotik ekiplerinin bir araçta ve sürücünün üzerinde yaptığı aramada, 960 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında Ulukışla ilçesi Eminlik gişelerinde bir aracı durdurdu. Sürücünün üzerinde ve araçta yapılan aramada 960 uyuşturucu hap ele geçirildi. İsmi açıklanmayan sürücü, gözaltına alındı.