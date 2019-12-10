Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 97 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sivrice Burnu ile Kadırga Burnu açıklarında bir grubun lastik botlarla denize açıldığını tespit etti.

Bölgeye hareket eden "TCSG-6" ve "TCSG-905" bot komutanlıklarınca düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Afganistan uyruklu 97 düzensiz göçmen yakalandı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına götürülen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.