Son Dakika Haberleri: 97 milyonluk mirası yalanlayan Yalçın, Bodrum'da objektiflere yakalandı
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97 milyonluk mirası yalanlayan Yalçın, Bodrum'da objektiflere yakalandı

57 dakika önce

Babası Faruk Yalçın'dan 97 milyon dolar miras kaldığı haberlerini yalanlayan sosyetik güzel Süreyya Yalçın, eşiyle birlikte tatilini geçirdiği Bodrum'da objektiflere yakalandı.

97 milyonluk mirası yalanlayan Yalçın, Bodrum'da objektiflere yakalandı, System.String[]
Babası Faruk Yalçın'dan 97 milyon dolar miras kaldığı haberlerini yalanlayan sosyetik güzel Süreyya Yalçın, eşiyle birlikte tatilini geçirdiği Bodrum'da objektiflere yakalandı.

2016'dan bu yana Amerika- Miami'de eşi Ozan Baran ile yaşayan Süreyya Yalçın'ın babasından kalan mirası almak için Türkiye'ye geldiği iddia edilmişti. Yalçın, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak iddiaların asılsız olduğunu açıklamıştı. Yalçın, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: "Bugün bir kısım basın yayın organlarında 97 milyon dolar miras almak üzere imza işleri için İstanbul'a geldiğim, imza işleri bittikten sonra da Bodrum'a geçtiğim haberleri yer almıştır. İmza işleri için İstanbul'a geldiğim ve 97 milyon dolar para aldığım haberi tümüyle gerçek dışıdır. Henüz sonuçlanmış bir miras davam da olmayıp halen yargılaması devam etmektedir. Kamuoyunun da bildiği üzere evlendiğimden beri eşim Ozan Baran ile Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamaktayım. 28 Haziran'da ülkeme giriş yaparak tatil için Bodrum'a geçtim. Hakkımda asılsız ve gerçek dışı sansasyonel haber yapma hevesinde olan kişileri kınadığımı ve bu haberleri tümüyle yalanladığımı kamuoyunun bilgisine sunarım"

97 milyonluk mirası almak üzere Türkiye'ye geldiği iddia edilen Süreyya Yalçın, eşi Ozan Baran ile birlikte tatilini geçirdiği Bodrum'a ortaya çıktı. Göltürkbükü'nde bulunan Levo Beach'den çıkarken İHA muhabiri tarafından görüntülenen Süreyya Yalçın, sessizliğini korudu. Yalçın'ın giydiği sıra dışı kıyafeti ise dikkatlerden kaçmadı. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 03:06 Kaynak: İHA
Süreyya Yalçın, Faruk Yalçın, Ozan Baran, Bodrum, Magazin
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