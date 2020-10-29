97 öğrenci Cumhuriyetin 97. yılında 97 balonu gökyüzü ile buluşturdu - Son Dakika

97 öğrenci Cumhuriyetin 97. yılında 97 balonu gökyüzü ile buluşturdu

29.10.2020 13:22

97 öğrenci Cumhuriyetin 97. yılında 97 balonu gökyüzü ile buluşturdu Düzce Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci yurdunda kalan öğrenciler Cumhuriyet Bayramına özel anlamlı bir etkinlik düzenledi.

97 öğrenci Cumhuriyetin 97. yılında 97 balonu gökyüzü ile buluşturdu

DÜZCE - Düzce Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci yurdunda kalan öğrenciler Cumhuriyet Bayramına özel anlamlı bir etkinlik düzenledi. Cumhuriyetin 97. yıl nedeni ile 97 öğrenci Türk bayraklı balonları gökyüzüne bıraktı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Düzce'de çeşitli etkinlikler ile kutlanmaya devam ediyor. Korona virüs nedeni ile hibrit eğitim modeli ile yüz yüze eğitim alan Düzce Üniversitesi öğrencilerinin ikamet ettiği Raziye Begüm Sultan yurdu öğrencileri de Cumhuriyet Bayramı'na özel program gerçekleştirdi. 97. yıla özel 97. öğrencinin katılımı ile yurdun bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler ellerinde Türk Bayrağı ve Türk Bayraklı balonlar ile saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşını gür bir sesle söyleyen genç kızlar, daha sonra 10. yıl marşını hep bir ağızdan söyledi. Kızlar daha sonra ellerinde bulundurdukları Türk bayraklı balonları gökyüzü ile buluşturdu. Gençlerin düzenlediği etkinliğe katılan Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, güzel bir aktivite olduğunu belirterek, "Bugün 29 Ekim Cumhuriyetimizin 97. yılını kutluyoruz. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Düzce'mizde de kutlamalar yapıyoruz. Hibrit model sistemi ile eğitim öğretime gelen Düzce Üniversitesi öğrencilerimizi misafir ettiğimiz Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci yurdundaki öğrencilerimizin organize etmesiyle buda bir aktivite gerçekleştirdik. Saygı duruşunda bulunduk ve İstiklal Marşımızı okuduk. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi andık. Cumhuriyetimiz yeni nesillerimiz ile birlikte ilelebet korunacaktır. Bugün burada Cumhuriyetimizin 97. yılına özel 97 öğrenci ile gökyüzüne 97 türk bayraklı balon gönderdik" şeklinde konuştu.

97 öğrenci Cumhuriyetin 97. yılında 97 balonu gökyüzü ile buluşturdu
97 öğrenci Cumhuriyetin 97. yılında 97 balonu gökyüzü ile buluşturdu
97 öğrenci Cumhuriyetin 97. yılında 97 balonu gökyüzü ile buluşturdu
97 öğrenci Cumhuriyetin 97. yılında 97 balonu gökyüzü ile buluşturdu
97 öğrenci Cumhuriyetin 97. yılında 97 balonu gökyüzü ile buluşturdu
97 öğrenci Cumhuriyetin 97. yılında 97 balonu gökyüzü ile buluşturdu
97 öğrenci Cumhuriyetin 97. yılında 97 balonu gökyüzü ile buluşturdu
97 öğrenci Cumhuriyetin 97. yılında 97 balonu gökyüzü ile buluşturdu
97 öğrenci Cumhuriyetin 97. yılında 97 balonu gökyüzü ile buluşturdu
97 öğrenci Cumhuriyetin 97. yılında 97 balonu gökyüzü ile buluşturdu
97 öğrenci Cumhuriyetin 97. yılında 97 balonu gökyüzü ile buluşturdu
97 öğrenci Cumhuriyetin 97. yılında 97 balonu gökyüzü ile buluşturdu
97 öğrenci Cumhuriyetin 97. yılında 97 balonu gökyüzü ile buluşturdu

29 ekim cumhuriyet bayramı, Balon kazası, 29 Ekim, Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 97 öğrenci Cumhuriyetin 97. yılında 97 balonu gökyüzü ile buluşturdu - Son Dakika

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