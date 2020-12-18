97 yaşında koronavirüsü yendi - Son Dakika

KİLİS'te, koronavirüse yakalanan 97 yaşındaki Nazlı Taşdemir, 9 günlük tedavinin ardından hastaneden taburcu oldu.

Nazlı Taşdemir, 9 gün önce rahatsızlanınca yakınları tarafından Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada belirtilerin görülmesi üzerine Covid-19 testi yapıldı. Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Taşdemir, tedaviye alındı. Tedavisi tamamlandıktan sonra yapılan testleri negatif olan yaşlı kadın, taburcu edildi. Sedye ile hastaneden çıkarılan Taşdemir, ambulans ile evine gönderildi.

Annesi Nazlı Taşdemir'in iyileşerek taburcu olmasına sevinen kızı Ayfer Doğan, "Evde rahatsızlandı. Hastaneye getirdik. Yaşlılığa bağlı olarak hastalandığını düşündük. Ancak hastanede yapılan testlerinde koronavirüs olduğu belirlendi. 9 gün tedavi gördü. Sabah doktorları annemin virüsü yendiğini ve taburcu edeceklerini söyledi. Çok mutlu oldum" diye konuştu.

Nazlı Taşdemir'in Doktoru Erkan Kurtaran, yaşlı kadının kısa sürede virüsü yenmesinin kendilerini de mutlu ettiğini belirterek, "Güzel gelişmelerden sağlık çalışanlarının motivasyonu artıyor" dedi.