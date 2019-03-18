Son Dakika Haberleri: 97 Yaşındaki Cafer Dede, Türkçe Ezanı Anlattı

97 Yaşındaki Cafer Dede, Türkçe Ezanı Anlattı

1 saat önce

Kayseri'de yaşayan 97 yaşındaki Cafer Yazıcı, 12-13 yaşlarındayken imamın gelerek 'Ezanınız değişti' dediğini ve 'Tanrı Uludur' diyerek ezan okunduğunu anlattı.

97 Yaşındaki Cafer Dede, Türkçe Ezanı Anlattı, System.String[]
Kayseri'de yaşayan 97 yaşındaki Cafer Yazıcı, 12-13 yaşlarındayken imamın gelerek 'Ezanınız değişti' dediğini ve 'Tanrı Uludur' diyerek ezan okunduğunu anlattı.

Develi ilçesine bağlı Sildelhöyük Mahallesi'nde yaşayan 97 yaşındaki Cafer Yazıcı, "Bizim yaşlı bir akrabamız vardı. Cami hocasını da eve davet etmiş. Elinde bir kağıt vardı okuyordu. Bize dedi ki, 'Ezan değişti, bu gün okuyacağım haberiniz olsun. Hoca şaşırdı falan demeyin' dedi. Eline kağıdı aldı 'Tanrı uludur, tanrı uludur, tanrıdan başka yoktur tapacak. Bu gün ezanınız değişiyor' dedi. Bunu orada o adamdan duydum ve bu adam bizim köyümüzün imamıydı" dedi.

Yazıcı, "Çocuktum o zamanlarda 12-13 yaşlarındaydım. 'Ezan değişmiş' dediler. 7-8 yaşındaki çocuklar vardı onlara bir ezan oku derdik. Onlar da ellerini kulaklarına götürerek, 'Tanrı uludur' diye okurlardı" diyerek yaşadıklarını anlattı.

1932 yılında alınan kararla ezan Türkçe okunmaya başlanmış ve 18 yıl Türkçe okunduktan sonra 1950 yılında Demokrat Parti'nin iktidara gelmesinin ardından yeniden Arapça olarak okunmaya başlanmıştı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:03 Kaynak: İHA

Develi, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



92 Yaşındaki Ümmühani Güllü'nün Videosu İzlenme Rekorları Kırıyor Papağana İşkence Uygulayan Murat Özdemir, Acun Ilıcalı'dan Özür Diledi Erdoğan'ın Sağ Kolu Olan Şehit Erol Olçok'un Eşi: Şehitleri Kaça Sattınız? İstanbul'un Nüfusu Son 5 Yılda Artarak 131 Ülkeyi Geride Bıraktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 12:12:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 97 Yaşındaki Cafer Dede, Türkçe Ezanı Anlattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]