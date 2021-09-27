97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi - Son Dakika

Otomotiv üreticilerinin logo güncelleme furyasına İsveç merkezli otomotiv üreticisi Volvo da katıldı.
97 yıllık marka olan Volvo, logosunu 7. kez yeniledi. Bir öncekinde mavi ve gümüş renklerin hakim olduğu logo sadeleştirildi ve sadece siyah ile beyaz renkleri kullanıldı.
İlk olarak Facebook'ta ortaya çıkan 2 boyutlu yeni logo siyah dümdüz bir yuvarlak ve ok simgesinden oluşuyor. Yeni logonun araçlarda ne zaman kullanılacağı netlik kazanmadı.
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