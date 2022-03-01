970 metreden öldüren yorgun mermiye 16 yıl 8 ay hapis - Son Dakika
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970 metreden öldüren yorgun mermiye 16 yıl 8 ay hapis

01.03.2022 12:11
970 metreden öldüren yorgun mermiye 16 yıl 8 ay hapis

ANKARA'da bulduğu tabancayı çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için evinin terasından ateşleyerek 970 metre uzaklıkta oto tamirhanesinde aracının lastiğinin değişimini yaptıran Erdem Şeker'in (34) hayatını kaybetmesine neden olan Şahan Ak, tutuklu yargılandığı davada 16 yıl 8 ay hapis...

ANKARA'da bulduğu tabancayı çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için evinin terasından ateşleyerek 970 metre uzaklıkta oto tamirhanesinde aracının lastiğinin değişimini yaptıran Erdem Şeker'in (34) hayatını kaybetmesine neden olan Şahan Ak, tutuklu yargılandığı davada 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şahan Ak, geçen yıl 28 Mayıs'ta Altındağ ilçesinde evinin yanındaki gecekonduda bulduğu tabancayı çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için terastan rastgele ateşledi. Kurşunlardan biri 970 metre uzaklıktaki oto tamirhanesinde aracının lastik değişimi için bulunan Erdem Şeker'e isabet etti. Vurulduğu an güvenlik kamerasına da yansıyan Şeker, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kriminal laboratuvarda yapılan incelemede Erdem Şeker'in vücudundan çıkan kurşunun Şahan Ak'ın bulduğu tabancadan atıldığı saptandı. Gözaltına alınan Şahan Ak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'SUÇSUZUM'Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Şahan Ak, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada avukatlar da hazır bulundu. Sanık Ak, "Ben silahı buldum. Kurusıkı zannediyordum. Çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için havaya ateş ettim. Suçsuzum" dedi. Mahkeme heyeti Şahan Ak'a 'olası kastla adam öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.


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Altındağ, Ankara, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 970 metreden öldüren yorgun mermiye 16 yıl 8 ay hapis - Son Dakika


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