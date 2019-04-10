Son Dakika Haberleri: 98 Okuldan Binlerce Öğrenci Dumlupınar Şehitliği'ni Ziyaret Edecek

98 Okuldan Binlerce Öğrenci Dumlupınar Şehitliği'ni Ziyaret Edecek

1 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin zaferle taçlandığı günün 98. yılında binlerce öğrenci kurtuluşun topraklarında ecdadını anacak.

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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin zaferle taçlandığı günün 98. yılında binlerce öğrenci kurtuluşun topraklarında ecdadını anacak.

Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'nin kaderini belirleyen, tam bağımsız Türk devletinin kurulmasında önemli bir rol üstlenen Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi zaferin 98. yılında binlerce öğrenciyi ağırlayacak.

Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman'ın talimatıyla Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen etkinlik kapsamında il merkezinde 53 okulda eğitim gören 4 bin 128 öğrenci, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin en kanlı çarpışmalarının yaşandığı Dumlupınar'a gidecek.

Vatan, millet, bayrak, egemenlik duygularını aşılamak, milli şuur ve sorumlulukla yetişmelerini sağlamak, ecdadını ve tarihlerini tanımaları adına düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler Kurtuluş Savaşı'nda şehit düşen 137 bin şehit anısına yaptırılan Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret edecek.

"Öğrenciler tarihi yerinde gördü"

2019-2020 eğitim- öğretim yılı sonuna kadar tamamlanması planlanan etkinlik Fuat Paşa Ortaokulu ve 30 Ağustos Ortaokulu 7. sınıf öğrencilerinin ziyaretiyle başladı. Görevli öğretmenler eşliğinde Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret eden öğrenciler kitaplardan okudukları tarihi yerinde görme imkanı buldu. Öğrenciler Dumlupınar Şehitliği'nin ardından Kurtuluş Savaşı sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün karargah olarak kullandığı, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden Halide Edip Adıvar'ın da konakladığı ve günümüzde müze olarak hizmet veren Atatürk Karargah Evi'ni ziyaret etti. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:21 Kaynak: İHA
Mustafa Kemal Atatürk, Kütahya, Dumlupınar, Yaşam
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