98 operasyonda yakalanan 111 uyuşturucu tacirinden 18'i tutuklandı
1 saat önce
AYDIN (İHA) – Aydın ili genelinde, polis ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak son 15 gün içerisinde düzenlediği 98 operasyonda yakalanan 111 şüpheliden 18'i tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:41 Kaynak: İHA
AYDIN (İHA) – Aydın
ili genelinde, polis ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak son 15 gün içerisinde düzenlediği 98 operasyonda yakalanan 111 şüpheliden 18'i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerinin, il genelinde uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik olarak yaptıkları çalışmalarda son 2 hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 98 olaya müdahale edildi. Operasyonlar kapsamında 111 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Şüphelilerden 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilirken, 18'i ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamanda 11 kök kenevir bitkisi, 186,79 gram esrar maddesi, 10.17 gram eroin maddesi, 370.27 gram metamfetamin maddesi, 6 adet sentetik ecza ve 22 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. - AYDIN
Arnavutköy'de organize suç operasyonu! Silahı böyle saklamışlar
Aydın'da akrep alarmı! Küçük kız yoğun bakıma alındı
Mutfak penceresinden eve girip talihsiz kadına tecavüz etmeye çalıştı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Onur Yürüyüşü'nü değerlendirdi: Algı operasyonu