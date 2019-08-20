Son Dakika Haberleri: 98. Sokak'ta bakım çalışması
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98. Sokak'ta bakım çalışması

1 saat önce

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Esentepe Mahallesi 98. Sokak'ta sıcak asfalt ile yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

98. Sokak'ta bakım çalışması, System.String[]
Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Esentepe Mahallesi 98. Sokak'ta sıcak asfalt ile yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Hasar gören yollarda bakım onarım çalışması gerçekleştiren Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına Esentepe Mahallesi 98. Sokak'ta devam etti. Ekipler hasar gören noktaları sıcak asfalt ile onararak ulaşıma elverişli hale getirdi. Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın," Bartın Belediyesi olarak Fen İşleri Müdürlüğü'müze bağlı ekiplerimizi mahallelerimizde alt yapıda ve üst yapıda ihtiyaç duyulan hizmetleri vermek üzere görevlendirmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede yollarımızda sıcak asfaltla bakım ve onarım çalışmaları da yapıyoruz. Yollardaki hasarlı noktalara dolgu yapmak ve iş makinelerimizle sıkılaştırmak suretiyle gerçekleştirdiğimiz bu çalışmayla vatandaşlarımıza sorunsuz ve sarsıntısız şekilde ulaşım imkanı sağlıyoruz" dedi. - BARTIN
Fen İşleri Müdürlüğü, Esentepe Mahallesi, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:09 Kaynak: İHA
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