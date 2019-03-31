98 Yaşında Sandığa Gitti

VAN'ın Gürpınar ilçesine bağlı Parmakkapı Mahallesi'nde yaşayan 98 yaşındaki Mehmet Aydın, çocukları ve torunlarıyla gittiği okulda oyunu kullandı.

VAN'ın Gürpınar ilçesine bağlı Parmakkapı Mahallesi'nde yaşayan 98 yaşındaki Mehmet Aydın, çocukları ve torunlarıyla gittiği okulda oyunu kullandı.



Gürpınar ilçesine bağlı Parmakkapı Mahallesi'nde yaşayan, 7 çocuk, 43 torun, 64 torunun çocuğu ile 15 torunun torunu bulunan, Hicri takvime göre 1339 doğumlu olan Mehmet Aydın, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde vatandaşlık görevini yerine getirdi. Evde zamanını çocukları ve torunlarıyla geçiren 98 yaşındaki Aydın, bu yaşına kadar birçok seçime tanıklık ettiğini ve oy kullandığını söyledi. Aydın, "98 yaşındayım ve Kafkas doğumluyum. Birçok seçim gördüm. Bu seçimlerde de görevimi yerine getirerek oy vermeye gittim" diye konuştu.



Aydın'ın 67 yaşındaki oğlu Ali Aydın ise babalarına çok iyi baktıklarını söyledi. Şu anda sağlığının iyi olduğunu belirten Aydın, "Babamda şeker, tansiyon, kalp gibi rahatsızlıklar yok. Ama artık yaşlılığa bağlı yürümekte güçlük çekiyor. Babam torununun torunlarını gördü. Bugün de oy kullanmak için hep birlikte sandığa gittik. Babam oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi. İnşallah bir dahaki seçimlerde hep birlikte oy kullanırız. Babamın 7 çocuğu, 43 torunu, 64 torunun çocuğu ile 15 torunun torunu var" dedi.



- Van

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