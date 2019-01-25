Son Dakika Haberleri: 98 Yaşındaki Amcanın Başkan Adayı Yıldırım ile Ümraniye-Fenerbahçe Sohbeti

98 Yaşındaki Amcanın Başkan Adayı Yıldırım ile Ümraniye-Fenerbahçe Sohbeti

2 saat önce

98 yaşındaki amcanın başkan adayı Yıldırım ile Ümraniye-Fenerbahçe sohbeti 98 yaşındaki Hasan Arpacı: "Fenerbahçe tekmede kötü, voleybolda iyi" "Başakşehir iyi oynuyor, helal olsun"İSTANBUL - Futbol hayranı 98 yaşındaki 20 torun sahibi bir amca ile karşılaşan AK Parti Ümraniye Belediye Başkan...

98 yaşındaki amcanın başkan adayı Yıldırım ile Ümraniye- Fenerbahçe sohbeti
98 yaşındaki Hasan Arpacı: "Fenerbahçe tekmede kötü, voleybolda iyi"
"Başakşehir iyi oynuyor, helal olsun"

İSTANBUL - Futbol hayranı 98 yaşındaki 20 torun sahibi bir amca ile karşılaşan AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, amca ile Ümraniyespor-Fenerbahçe maçını konuştu. Fenerbahçe ile ilgili, "Tekmede kötü, voleybolda iyi" diyen 98 yaşındaki Hasan amca, "Başakşehir iyi oynuyor, helal olsun" dedi.
Ümraniye'deki mahalle ve sivil toplum kuruluşlarını karış karış dolaşarak, vatandaşlarla buluşan Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Çankırı İli Kurşunlu İlçesi Demirciören Köyü Derneği sırasında 98 yaşındaki Hasan Arpacı ile maç sohbeti yaptı. Yaşına rağmen hala arıcılık yaptığını öğrendiği 20 torun sahibi Hasan Arpacı ile sohbet eden Başkan adayı Yıldırım, Hasan amcaya dün akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşan Ümraniyespor-Fenerbahçe maçını sordu. Önce Fenerbahçe'yi değerlendiren Hasan Arpacı, "Tekmede kötü, voleybolda iyi" dedi. Maçları kaçırmadan izlediği öğrenilen Hasan Arpacı, Ümraniyespor için de "İnşaallah kupayı alır" temennisinde bulundu. Hasan Arpacı, yeni sezonda kim şampiyon olsun şeklindeki bir soruya ise, "Bu sene şampiyon olursa yeni yetmeler olsun. Başakşehir iyi oynuyor, helal olsun" dedi.
Başkan adayı Yıldırım ise, "Başakşehir iyi oynuyor değil mi. Ben de Başakşehir'de yöneticiyim" dedi. Yıldırım, Hasan amcanın elini öperek, dua etmesini istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:07 Kaynak: İHA

Başakşehir, Ümraniye, Fenerbahçe, Spor
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