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Son dakika haber... 98 yaşındaki Sariye ninenin 'Cumhurbaşkanı albümü' - Son Dakika

Son dakika haber... 98 yaşındaki Sariye ninenin 'Cumhurbaşkanı albümü'

14.09.2021 11:55
Son dakika haber... 98 yaşındaki Sariye ninenin 'Cumhurbaşkanı albümü', System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları ve gazete kupürlerini 15 yıldır biriktirip bir albüm oluşturan 98 yaşındaki Sariye Kosifoğlu, "Recep Tayyip Erdoğan bu ülke için her şeyi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları ve gazete kupürlerini 15 yıldır biriktirip bir albüm oluşturan 98 yaşındaki Sariye Kosifoğlu, "Recep Tayyip Erdoğan bu ülke için her şeyi yaptı. Durmadan gece gündüz çalıştı. Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.

Atakum ilçesinde yaşayan 1 çocuk ve 2 torun sahibi 98 yaşındaki Sariye Kosifoğlu, 15 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını ve gazetelerde çıkan haber kupürlerini biriktirip kendi arşivini bir defterde topladı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Sariye Kosifoğlu'nu evinde ziyaret ederek hediyeler takdim etti. Başkan Demir, Sariye Kosifoğlu ile bir müddet sohbet ettikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları ve gazetelerde çıkan haberlerinin kupürlerinin bulunduğu defteri inceledi.

"SARİYE ANNEMİZİN CUMHURBAŞKANIMIZA KARŞI ÇOK BÜYÜK BİR SEVGİSİ VAR"

Başkan Demir, "Sariye annemizin Cumhurbaşkanımıza karşı çok büyük bir sevgisi var. Bulduğu fotoğrafları da güzel bir albüm yapmış. Dua ediyor. Epey bir sohbet ettik, kendisini dinledik. Bu yaşa kadar yaşamasının sırrını da öğrendik. Kendisine evladı ve gelinleri çok iyi bakıyor. Cumhurbaşkanımıza çok özel bir muhabbeti var. Sık sık ifade ediyor. Biz de bunun haberini alınca ziyaret edelim dedik. Cumhurbaşkanımızın annesi ile beraber olan 2 tane tablosunu kendisine hediye ettik. Büyüklerimiz bizim varlık sebeplerimiz. O kadar önemli ki bizi biz yapan onlardır. Biz bütün değerlerimizi onlardan aldık. Onları el üstünde tutmalıyız. Cumhurbaşkanımızın ve bu kutlu davanın nasıl ayakta kaldığı ve başarının asıl nedeni bu büyüklerimizin duası sayesindedir. Biz memleketimize hizmet etme noktasındayız. Bunun değeri başka bir şeyle kıyaslanamaz" diye konuştu.

Sariye Kosifoğlu ise, "Recep Tayyip Erdoğan bu ülke için her şeyi yaptı. Durmadan gece gündüz çalıştı. Allah başımızdan eksik etmesin. Nerede fotoğrafını, haberini bulduysam kestim, defterime yapıştırdım" şeklinde konuştu.

Ziyaret hediye takdimi ile son buldu.

(Furkan Abrek Ünal/İHA)

Son dakika haber... 98 yaşındaki Sariye ninenin 'Cumhurbaşkanı albümü'
Son dakika haber... 98 yaşındaki Sariye ninenin 'Cumhurbaşkanı albümü'
Son dakika haber... 98 yaşındaki Sariye ninenin 'Cumhurbaşkanı albümü'
Son dakika haber... 98 yaşındaki Sariye ninenin 'Cumhurbaşkanı albümü'

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... 98 yaşındaki Sariye ninenin 'Cumhurbaşkanı albümü' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... 98 yaşındaki Sariye ninenin 'Cumhurbaşkanı albümü' - Son Dakika
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