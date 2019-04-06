Son Dakika Haberleri: 985 Sivil Rukban Kampı'ndan Tahliye Edildi

985 Sivil Rukban Kampı'ndan Tahliye Edildi

13 dakika önce

Rusya Savunma Bakanlığı, 985 sivilin Suriye'deki Rukban Kampı'ndan tahliye edildiğini açıkladı.

985 Sivil Rukban Kampı'ndan Tahliye Edildi, System.String[]
Rusya Savunma Bakanlığı, 985 sivilin Suriye'deki Rukban Kampı'ndan tahliye edildiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Perşembe günü Suriye'nin Ürdün sınırında olan Rukban Kampı'ndan 985 sivilin tahliye edildiğini duyurdu. Bakanlığa göre siviller, Djleb kontrol noktasından Suriye'nin batısındaki Humus ilçesinde yapılan geçici barınaklara otobüslerle taşındı.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Viktor Kupçişin, sivillerin daimi ikamet yerlerine geri dönmelerini sağlamak için kurulan geçici barınaklarda yemek ve konaklama gibi ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade etti. - ŞAM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:27 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Suriye, Güncel
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