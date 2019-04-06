985 Sivil Rukban Kampı'ndan Tahliye Edildi
13 dakika önce
Rusya Savunma Bakanlığı, 985 sivilin Suriye'deki Rukban Kampı'ndan tahliye edildiğini açıkladı.
Rusya
Savunma Bakanlığı, 985 sivilin Suriye
'deki Rukban Kampı'ndan tahliye edildiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Perşembe günü Suriye'nin Ürdün
sınırında olan Rukban Kampı'ndan 985 sivilin tahliye edildiğini duyurdu. Bakanlığa göre siviller, Djleb kontrol noktasından Suriye'nin batısındaki Humus ilçesinde yapılan geçici barınaklara otobüslerle taşındı.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Viktor Kupçişin, sivillerin daimi ikamet yerlerine geri dönmelerini sağlamak için kurulan geçici barınaklarda yemek ve konaklama gibi ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade etti. - ŞAM
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:27 Kaynak: İHA
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