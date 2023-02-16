Açıklamada, "Dost Seyşeller halkı tarafından gönderilen 66 tonluk battaniye, kışlık kıyafet ve yatak bağışı için müteşekkiriz." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin Nairobi Büyükelçiliği, Twitter 'dan yaptığı açıklamada, deprem felaketi dolayısıyla Seyşeller halkının Türkiye'ye battaniye, kışlık kıyafet ve yatak bağışı yaptığını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › 99 bin nüfuslu Seyşeller'den Türkiye'deki depremzedelere yardım - Son Dakika

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