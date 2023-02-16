99 bin nüfuslu Seyşeller'den Türkiye'deki depremzedelere yardım - Son Dakika
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99 bin nüfuslu Seyşeller'den Türkiye'deki depremzedelere yardım

16.02.2023 20:14
99 bin nüfuslu Seyşeller'den Türkiye'deki depremzedelere yardım

Afrika'nın doğusundaki 99 bin nüfuslu adalar ülkesi Seyşeller, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'deki depremzedelere 66 ton yardım gönderdi.

Afrika'nın doğusundaki 99 bin nüfuslu adalar ülkesi Seyşeller, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'deki depremzedelere 66 ton yardım gönderdi.

Türkiye'nin Nairobi Büyükelçiliği, Twitter'dan yaptığı açıklamada, deprem felaketi dolayısıyla Seyşeller halkının Türkiye'ye battaniye, kışlık kıyafet ve yatak bağışı yaptığını belirtti.

Açıklamada, "Dost Seyşeller halkı tarafından gönderilen 66 tonluk battaniye, kışlık kıyafet ve yatak bağışı için müteşekkiriz." ifadesi kullanıldı.

Afrika'nın başta gelen turizm destinasyonlarından olan ülkenin turizm gelirleri, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yarısını oluşturuyor.

Kaynak: AA
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Kahramanmaraş, Twitter, Türkiye, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 99 bin nüfuslu Seyşeller'den Türkiye'deki depremzedelere yardım - Son Dakika

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