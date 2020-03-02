99 depreminden sonra gelen mutluluk - Son Dakika
Son Dakika Güncel 99 depreminden sonra gelen mutluluk - Son Dakika

99 depreminden sonra gelen mutluluk

6 saat önce

Sosyal medya üzerinden organize olan vatandaşlar, 1999 depreminde enkaz altında kalan 63 yaşındaki Hakkı Haşim'e akülü sandalye hediye etti.

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Sosyal medya üzerinden organize olan vatandaşlar, 1999 depreminde enkaz altında kalan 63 yaşındaki Hakkı Haşim'e akülü sandalye hediye etti.


Balıkesir'de sosyal medya üzerinden tekerlekli sandalye ihtiyacı olan bir vatandaş için duyuru yapan Balıkesir Yardımlaşma Grubu isimli sayfaya yine sosyal medyadaki başka gruplar tarafından destek geldi. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Triton Anadolu Off Road, Kirmasti Off Road ve Onaltı Off Road isimli sosyal medya grupları kendi aralarında organize olarak 63 yaşındaki Hakkı Haşim için akülü sandalye aldılar. 1999 depreminde enkaz altında kalan ve bu nedenle yürüme engeli olan Hakkı Haşim'in, aradan geçen 21 sene sonra kendisine tanımadığı kişiler tarafından hediye edilen tekerlekli sandalye ile yüzü güldü. Sosyal medya üzerinden haberleşen grup üyeleri Balıkesir'de yaşayan Hakkı Haşim'in evine giderek hem akülü sandalye hediye etti, hem de eve gıda ve temizlik ürünleri aldı. Grup üyeleri bu tür sosyal projelere daha da ağırlık vereceklerini belirterek mutluluklarını dile getirdiler. - BALIKESİR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:43 Kaynak: İHA
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