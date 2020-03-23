99 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 99 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika

99 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi

6 saat önce

Gaziantep polisi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından bir kargo merkezinde yapılan aramada 99 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi.

99 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep polisi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından bir kargo merkezinde yapılan aramada 99 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Şehitkamil ilçesinde bulunan bir kargo merkezinde 7 kolide yapılan aramada, 99 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Konuyla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:13 Kaynak: İHA

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