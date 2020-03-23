99 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep polisi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından bir kargo merkezinde yapılan aramada 99 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Şehitkamil ilçesinde bulunan bir kargo merkezinde 7 kolide yapılan aramada, 99 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Konuyla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor. - GAZİANTEP