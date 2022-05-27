99 TL'lik oyun Epic Games'te ücretsiz oldu!

Epic Games Store uzun bir süredir kullanıcılarına ücretsiz oyun veriyor. Hatta bazen bu yapımlar AAA kalitede olabiliyor. Yani oldukça pahalı oyunları kütüphanenize bedelsiz eklemenize olanak sağlıyor. Bugün de bu haftanın yapımı belli oldu.

Epic Games ücretsiz oyun vermeye devam ediyor: Bu haftanın oyunu BioShock!

2K Boston/2K Australia tarafından geliştirilen ve 2K Games tarafından yayımlanan orijinal yapım 2007 senesinde hayatımıza girdi. Fakat ilerleyen süreçte remastered sürümleri karşımıza çıktı. Ayrıca PS4 ve Xbox One gibi konsollara da 2016 yılında geldi.

Bugün ise BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered, BioShock Infinite: The Complete Edition şeklinde 3 paket bir arada sunuldu. Epic Games tarafından ücretsiz yapılan bu oyunun güncel fiyatı ise 99 TL olarak gözüküyor.

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BioShock sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 ve üzeri

İşlemci: Intel E6750 Core 2 Duo 2.66 GHz/ AMD Athlon X2 2.7 GHZ

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: 2 GB AMD Radeon HD 7770/ 2 GB NVIDIA GeForce GTX 670

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX Uyumlu Ses Cihazı

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 ve üzeri

İşlemci: 3 GHz dört çekirdekli

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 2 GB ATI Radeon HD 7970/ 2GB NVIDIA GeForce GTX 770 ve üstü

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu ses cihazı

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