99 yaşında koronavirüsü yendi; Alkışlarla taburcu oldu - Son Dakika

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde, koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 99 yaşındaki Fatma Ay, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

İlçede yaşayan Fatma Ay, 10 gün önce yüksek ateş, nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle Vezirköprü İlçe Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan test ve tetkikler sonucunda yaşlı kadına koronavirüs teşhisi konuldu. Tedaviye alınan Ay, hastalığı yenmeyi başardı. Sağlığına kavuşan Ay, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edilip, evine gönderildi. Fatma Ay'ın 14 gün süreyle evinde karantinada kalacağı belirtildi.