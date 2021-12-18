Üye Girişi
Son dakika haber... 99 YAŞINDA KORONAVİRÜSÜ YENİŞİNİ TÜRKÜ SÖYLEYEREK KUTLAMIŞTI; HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

Son dakika haber... 99 YAŞINDA KORONAVİRÜSÜ YENİŞİNİ TÜRKÜ SÖYLEYEREK KUTLAMIŞTI; HAYATINI KAYBETTİ

18.12.2021 12:58

Son dakika gündem haberine göre SİVAS'ta, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden 6 günde iyileşip taburcu olan, hastalığı yenişini türkü söyleyerek kutlayan Kemal Şimşek (99), yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybetti.

SİVAS'ta, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden 6 günde iyileşip taburcu olan, hastalığı yenişini türkü söyleyerek kutlayan Kemal Şimşek (99), yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybetti.

Kentte yaşayan 6 çocuk babası emekli Kemal Şimşek'e 15 Ekim'de koronavirüs teşhisi konuldu. Koronavirüs aşılarını zamanında yaptıran Şimşek, hastalığı kolay atlattı. Sivas Numune Hastanesi'ne yatırılan Şimşek, 6 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Evine dönen ve hastalığı yenişini 'Sivas ellerinde sazım çalınır' türküsünü söyleyerek kutlayan Kemal Şimşek, önceki gün evinde yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kemal Şimşek için Ay Yıldız Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Şimşek, Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı'na defnedildi.

'HERKESİN SEVDİĞİ BİR İNSANDI'

Kemal Şimşek'in oğlu Muammer Şimşek, babasının son anına kadar neşesini koruduğunu belirterek, Babam son günlerde yemek yemediği için hastaneye götürmüştük. Hastaneye yatırmamız söylenmişti. Daha önce koronavirüs nedeniyle tedavi görmüş, taburcu olmuştu. Eve geldikten sonra mama yedirmeye başladık ancak bu kez de yaşlılığın getirmiş olduğu sıkıntılar başladı. Babamı yoğun bakıma yatırmak istemedim. Son ana kadar evde kendim ilgilendim. Dün de durumu kötüleşince mecburen hastaneye götürdük. Ne yazık ki kalbi durdu. Babam neşeli, herkesin sevdiği bir insandı. Bütün Sivas babamı tanırdı. Çok güzel halay çekerdi. Hastaneden çıktıktan sonra ise zamanla konuşamaz ve yürüyemez hale geldi. Maalesef kaybettik dedi.

Son dakika haber... 99 YAŞINDA KORONAVİRÜSÜ YENİŞİNİ TÜRKÜ SÖYLEYEREK KUTLAMIŞTI; HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber... 99 YAŞINDA KORONAVİRÜSÜ YENİŞİNİ TÜRKÜ SÖYLEYEREK KUTLAMIŞTI; HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber... 99 YAŞINDA KORONAVİRÜSÜ YENİŞİNİ TÜRKÜ SÖYLEYEREK KUTLAMIŞTI; HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber... 99 YAŞINDA KORONAVİRÜSÜ YENİŞİNİ TÜRKÜ SÖYLEYEREK KUTLAMIŞTI; HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber... 99 YAŞINDA KORONAVİRÜSÜ YENİŞİNİ TÜRKÜ SÖYLEYEREK KUTLAMIŞTI; HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber... 99 YAŞINDA KORONAVİRÜSÜ YENİŞİNİ TÜRKÜ SÖYLEYEREK KUTLAMIŞTI; HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber... 99 YAŞINDA KORONAVİRÜSÜ YENİŞİNİ TÜRKÜ SÖYLEYEREK KUTLAMIŞTI; HAYATINI KAYBETTİ

Numune Hastanesi, Kemal Şimşek, Koronavirüs, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... 99 YAŞINDA KORONAVİRÜSÜ YENİŞİNİ TÜRKÜ SÖYLEYEREK KUTLAMIŞTI; HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:20 Süper Lig'de beklenmedik ayrılık! Emre Çolak yine kulüpsüz kaldı
13:18 Şu ana kadar 43 kişi öldü! Niye sahte içki içiliyor? Neden engellenemiyor?
13:09 Oğlunu kazayla öldüren kızkardeşini suçladı: Yalandan ağladı, oğlumun mevlüdünde neşeliydi
13:06 İki kadın cinayetiyle suçlanan Ümitcan Uygun'un annesinin ölümüne takipsizlik kararı
13:03 Bu yepyeni bir yan etki: Covid 19 erkeklerde kas mı yapıyor?
12:59 En ucuzu 10 bin 500, en pahalısı 42 bin TL oldu! Apple'dan Türkiye fiyatlarına bir büyük zam daha
12:53 Ordu'da atıl araziler ekonomiye 75 milyon TL katkı sağladı
12:50 Pfizer koronavirüs için tarih verdi: 2024 pandemik moddan çıkıp endemik hale gelebilir
12:33 RTÜK'ten Yasak Elma'ya "metres" cezası!
12:17 TOGG'un yerli otomobil paylaşımı heyecanlandırdı: Saat 14.30 buluşalım
Sahte içkinin içine tiner mi konuluyor? Kayınpederi sahte içkiden ölen yurttaş iddia etti Sahte içkinin içine tiner mi konuluyor? Kayınpederi sahte içkiden ölen yurttaş iddia etti         
13:33
Gizli buzlanma can aldı! İki otomobilin çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti, 5 yaralı var Gizli buzlanma can aldı! İki otomobilin çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti, 5 yaralı var         
13:31
Şu ana kadar 43 kişi öldü! Niye sahte içki içiliyor? Neden engellenemiyor? Şu ana kadar 43 kişi öldü! Niye sahte içki içiliyor? Neden engellenemiyor?         
13:18
Haberleri izleyen baba, oto hırsızlığı yapan kişiyi tanıdı! Oğluydu! İhbar etti Haberleri izleyen baba, oto hırsızlığı yapan kişiyi tanıdı! Oğluydu! İhbar etti         
12:43
Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum         
11:07
Mardin'de çarşaflı soyguncu cinayeti! Kuyumcu soygun kurbanı oldu! Mardin'de çarşaflı soyguncu cinayeti! Kuyumcu soygun kurbanı oldu!         
09:54
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir         
18:14
Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı! Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı!         
17:31
Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor         
16:58
Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi         
16:54
TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı         
16:38
Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu         
14:49
Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi         
14:41
TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu         
14:39
Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı         
14:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 13:37:03. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... 99 YAŞINDA KORONAVİRÜSÜ YENİŞİNİ TÜRKÜ SÖYLEYEREK KUTLAMIŞTI; HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement