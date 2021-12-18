Son dakika haber... 99 YAŞINDA KORONAVİRÜSÜ YENİŞİNİ TÜRKÜ SÖYLEYEREK KUTLAMIŞTI; HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

SİVAS'ta, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden 6 günde iyileşip taburcu olan, hastalığı yenişini türkü söyleyerek kutlayan Kemal Şimşek (99), yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybetti.

Kentte yaşayan 6 çocuk babası emekli Kemal Şimşek'e 15 Ekim'de koronavirüs teşhisi konuldu. Koronavirüs aşılarını zamanında yaptıran Şimşek, hastalığı kolay atlattı. Sivas Numune Hastanesi'ne yatırılan Şimşek, 6 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Evine dönen ve hastalığı yenişini 'Sivas ellerinde sazım çalınır' türküsünü söyleyerek kutlayan Kemal Şimşek, önceki gün evinde yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kemal Şimşek için Ay Yıldız Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Şimşek, Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı'na defnedildi.

'HERKESİN SEVDİĞİ BİR İNSANDI'

Kemal Şimşek'in oğlu Muammer Şimşek, babasının son anına kadar neşesini koruduğunu belirterek, Babam son günlerde yemek yemediği için hastaneye götürmüştük. Hastaneye yatırmamız söylenmişti. Daha önce koronavirüs nedeniyle tedavi görmüş, taburcu olmuştu. Eve geldikten sonra mama yedirmeye başladık ancak bu kez de yaşlılığın getirmiş olduğu sıkıntılar başladı. Babamı yoğun bakıma yatırmak istemedim. Son ana kadar evde kendim ilgilendim. Dün de durumu kötüleşince mecburen hastaneye götürdük. Ne yazık ki kalbi durdu. Babam neşeli, herkesin sevdiği bir insandı. Bütün Sivas babamı tanırdı. Çok güzel halay çekerdi. Hastaneden çıktıktan sonra ise zamanla konuşamaz ve yürüyemez hale geldi. Maalesef kaybettik dedi.