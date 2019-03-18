99 Yaşındaki Babasını Her Gün İş Yerine Götürüyor

99 yaşındaki babasını her gün iş yerine götürüyorAnkara'da lokanta işleten Sadık Candan, 99 yaşındaki babası Taşdan Candan'ı her gün iş yerine götürüyor.

99 yaşındaki babasını her gün iş yerine götürüyor



Ankara'da lokanta işleten Sadık Candan, 99 yaşındaki babası Taşdan Candan'ı her gün iş yerine götürüyor. Taşdan Candan, gün boyu lokantada köşedeki divanda uyurken, yandaki masalarda müşteriler yemek yiyor.



Altındağ ilçesi Kale Mahallesinde lokanta işleten Sadık Candan, babası Taşdan Candan'ı her gün iş yerine götürüyor. Taşdan Candan, günün belirli saatlerinde lokantada köşedeki divanda uyurken, yandaki masalarda müşteriler yemek yiyor. Sadık Candan, annesi Resmine Candan'ın da 96 yaşında olduğunu belirterek anne ve babasının yazın Erzurum'da kışın Ankara'da yanında yaşadığını belirtti.



Sadık Candan, babasının sıkıldığı için evde durmak istemediğini bu nedenle her gün kendisiyle lokantaya geldiğini söyledi. Sadık Candan, "Babam yaşına göre çok sağlıklı. Sadece tansiyon hastası. Erzurum'un Şenkaya ilçesi Yüreğir Köyünde yaşıyor. Ama kışın orası çok soğuk oluyor. Bu nedenle annem ve babamı Ankara'ya getiriyorum. Babam çok sağlıklıdır. Yazın bahçe işleriyle uğraşır. Ankara'da canı sıkıldığı için her gün yanıma getiriyorum. Lokantada yeri var. Divanda uyuyor. Sırf babamı görmek için lokantaya gelen müşteriler var" diye konuştu.

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