99 yaşındaki gazi, askeri törenle uğurlandı

1941 yılında askerlik yaptığı Çorum'dan İstanbul'a telsiz taşırken bindiği trenin aniden hareket etmesi sonucu düşerek sol bacağını kaybeden 99 yaşındaki Gazi Mehmet Araç, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hayatını kaybetti. Gazi Araç, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.



3 çocuk babası Gazi Mehmet Araç için Pazar Camisi'nde öğle namazı sonrası askeri cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, İlçe Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Ali İsmail Elalmış, Alaşehir Belediye Başkanı Vekili Halil Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Tahsin Kahraman, Gaziler derneği üyeleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Alaşehir Müftüsü Necati Kara tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Mehmet Araç'ın naaşı Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.



Telsiz taşırken gazi oldu



99 yaşında vefat eden Gazi Mehmet Araç'ın 1941 yılında askerlik yaptığı Çorum'dan İstanbul'a telsiz taşırken bindiği trenin aniden hareket etmesi sonucu düşerek sol bacağını kaybettiği bildirildi. - MANİSA