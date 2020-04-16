99 yaşındaki kadın korona virüsü yendi - Son Dakika

99 yaşındaki kadın korona virüsü yendi

İSTANBUL - Tüm dünyayla birlikte Türkiye'de de etkisini gösteren korona virüs salgını yayılmaya ve can kaybına neden olmaya devam ederken sevindirici anlarda yaşanıyor. 99 yaşındaki Halide Dereli iki haftalık tedavisinin ardından koronayı yenerek hastaneden taburcu olurken, yakınları sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

İstanbul, Ataşehir'de yaklaşık iki hafta önce ateşi yükselen 99 yaşındaki Halide Debreli, hastaneye götürüldü. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tetkikleri yapılan yaşlı kadının korona virüs testi pozitif çıktı. Hastanede izole edilen serviste tedavisine başlanan Debreli, iki haftanın sonunda yapılan testlerde koronavirüsü yendiği anlaşıldı. Hastaneden taburcu edilerek ambulansla gerekli tüm sağlık tedbirleri alınarak evine getirilen Debreli'ye hastalığı süresi boyunca kızı Halime Debreli refakat ederken; yaşadıkları zor anları şöyle anlattı, "Bir haftadır hastanedeydik, şimdi çıktık. Ateşi çıktı, iki üç gün evde kaldık. Ambulansı aradığımızda hastaneye şu an getirmeyin, 'Korona değilse bile olur' dediler. Sonra ateşi kırka yükselince mecbur götürdük, test de pozitif çıktı. Sekiz gün kaldık, şu an da biz de bir şey yok. Hastanede çok güzel ilgilendiler, personel, doktor her şey çok güzeldi" ifadelerini kullandı.