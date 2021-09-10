99 yıl sonra kurtuluş coşkusu - Son Dakika

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99 yıl sonra kurtuluş coşkusu

BURSA - Bursa'nın Yunan işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlamaları coşkuyla başladı.

Büyükşehir Belediye Bandosu ve Bursa Mehter Takımı'nın konser verdiği kurtuluş kutlamaları tarihi belediye binasına Türk bayrağının asılması ile başladı. Bursalılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla coşkuya ortak oldu. Bursa Tahtakıran Kılıç Kalkan ekibi de gösterisiyle ilgi topladı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi üyeleri, şehrin kurtuluşunu temsili olarak canlandırdı. Türk bayrakları ile belediye binasının önüne gelen milis kuvvetleri, vatandaşlardan alkış aldı. İstiklal Marşı'nın okunması sırasında tarihi belediye binasındaki Türk bayrağı, gaziler tarafından göndere çekildi. Daha sonra Orhangazi Camii'nden kurtuluş salası okundu.

Ardından milis kuvvetleri temsilcileri, Türk bayrağını öperek Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik'e teslim etti. Süleyman Çelik de bayrağı öperek teslim aldı. Protokol mensupları gazilere çiçek takdim etti.