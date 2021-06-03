A-101, Garanti ile iş birliği yaptı! Müşterilere kasada anında kredi verecek

Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden olan A-101'den dikkat çeken bir kampanya geldi. Bambaşka bir sektöre el atan A-101, Garanti Bankası ile bir iş birliğine imza attı.
Aktüel ürünler kapsamında mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satan dev market, bu ürünleri banka kredisiyle de satmaya başladı.
A-101 kampanya kapsamında bankaya gitmeye gerek kalmadan Garanti Bankası aracılığıyla kasada anında kredi verecek.
İşte A-101'in verdiği reklam:
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