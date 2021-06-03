A-101, Garanti ile iş birliği yaptı! Müşterilere kasada anında kredi verecek

Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden olan A-101'den dikkat çeken bir kampanya geldi. Bambaşka bir sektöre el atan A-101, Garanti Bankası ile bir iş birliğine imza attı.

BANKA KREDİSİYLE SATIŞA BAŞLADI

Aktüel ürünler kapsamında mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satan dev market, bu ürünleri banka kredisiyle de satmaya başladı.

KASADA ANINDA KREDİ

A-101 kampanya kapsamında bankaya gitmeye gerek kalmadan Garanti Bankası aracılığıyla kasada anında kredi verecek.

İşte A-101'in verdiği reklam: