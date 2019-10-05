Son Dakika Haberleri: A-4 kağıdında sahte senetle icra iddiası
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A-4 kağıdında sahte senetle icra iddiası

1 saat önce

MERSİN'de faaliyet göseteren lojistik ve madencilik şirketine, şirket ortağının imza ve kaşesi kullanılarak A-4 kağıdında düzenlenen sahte senet ile icra geldi.

A-4 kağıdında sahte senetle icra iddiası, System.String[]
MERSİN'de faaliyet göseteren lojistik ve madencilik şirketine, şirket ortağının imza ve kaşesi kullanılarak A-4 kağıdında düzenlenen sahte senet ile icra geldi.
Sahtecilik olayı lojistik ve madencilik şirketine gelen icra ile ortaya çıktı.
Şirket ortağı Sait Ruvanas, 5 yıl önce Adana'da yaptığı işin karşılığında çek verdi. İş bitiminde de çeki aldığına dair imza attı. Ancak imza ve şirket kaşesi birebir taklit edilerek, alacaklı gibi görünen Çağrı A. adına A-4 kağıdına düzenlenen 700 bin TL'lik sahte senette kullanıldı. Ardından da Adana 9'uncu İcra Müdürlüğü aracılığı ile işlem başlatıldı. İcra nedeniyle firmaya ait 4 TIR alınıp, yediemine teslim edildi. Şirket hesapları da bloke oldu. Sait Ruvanas ve ortağı olan kardeşi Hamit Ruvanas, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi oldu.
45 gündür büyük mağduriyet yaşadıklarını belirten Hamit Ruvanas, "Bir A-4 kağıdına düzenlenen sahte senet nedeni ile 15 gündür şirketinizin bütün hesapları bloke edildi. Bu nedenle de şirketimizle ilgili hiçbir hesabımızı kullanamıyoruz, çalışanımız mağdur durumda. A-4 kağıdı üzerine düzenlenen bu senet nedeniyle görüştüğümüz bütün hukukçular, meslek hayatlarında böyle bir şey görmediklerini söyledi. Hukukçular gibi biz de bu evrağın nasıl işleme alındığını anlamış değiliz. Bu mağduriyetimizi görmelerini istiyoruz. Başka iş adamları da bizim gibi mağdur olmasın" dedi.


Madencilik, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:34 Kaynak: DHA
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