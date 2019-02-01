A. Alanyaspor ile Galatasaray 6. Randevuda

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor ile bugüne ligde 5 kez karşılaştı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor ile bugüne ligde 5 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar 5 maçtan da galip ayrıldı.



Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 19. haftada sarı-kırmızılılar 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 35 puanla ikinci sırada yer alıyor. Turuncu-yeşilliler ise 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyetle aldığı 24 puanla 10. sırada bulunuyor.



6. randevu



Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçların hepsinden sarı-kırmızılılar galip ayrıldı. Cimbom bu maçlarda 19 gol atarken, turuncu-yeşilliler ise 5 kez gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Aslan 6-0 kazandı.



Aslan zirve takibini sürdürmek istiyor



Ligin ikinci yarısında MKE Ankaragücü ve Göztepe galibiyetleri ile başlayan Galatasaray, bu seriyi Alanyaspor karşısında da sürdürmek istiyor. Ligde son 5 maçta mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan, Alanya deplasmanından 3 puanla ayrılarak zirve takibinden kopmak istemiyor.



Belhanda'nın cezası bitti



Galatasaray'da Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın cezası bitti. Belhanda, MKE Ankaragücü karşılaşmasında sarı kart gördüğü için cezalı duruma düşmüştü. Göztepe müsabakasında cezasını tamamlayan yıldız oyuncu, Alanyaspor maçında takımdaki yerini alacak.



Yeni transfer Mbaye Diagne cezalı



Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı yeni golcüsü Mbaye Diagne, ilk maçında takımını yalnız bırakacak. Kasımpaşa'da forma giydiği dönemde kırmızı kart cezalısı olan Diagne, cezasını sarı-kırmızılıların Alanyaspor oynayacağı karşılaşmada bitirecek. Golcü futbolcu, bir daha ki hafta Trabzonspor ile oynanacak müsabakada görev alabilecek.



Düdük Alper Ulusoy'da



Alanyaspor - Galatasaray mücadelesini hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Koray Gençerler görev alacak. İzmir bölgesi hakemi Ulusoy, daha önce 6 kez Galatasaray'ın oynadığı resmi maçlarda görev aldı. Ulusoy'un yönettiği 6 maçta sarı-kırmızılılar 4 kez galip gelirken, 1'er kez de mağlubiyet ve berberlik yaşadı. - İSTANBUL

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