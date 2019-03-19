Son Dakika Haberleri: A.alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve A.konyaspor Futbolcusu Skubic Tedbirli Olarak...

A.alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve A.konyaspor Futbolcusu Skubic Tedbirli Olarak...

53 dakika önce

IHAAW164834-SPO/19-03-2019- A.Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve A.Konyaspor futbolcusu Skubic tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

A.alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve A.konyaspor Futbolcusu Skubic Tedbirli Olarak..., System.String[]
IHAAW164834-SPO/19-03-2019

- A.Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve A.Konyaspor futbolcusu Skubic tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. 19.03.2019 16: 48: 34 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:54 Kaynak: İHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Konyaspor, Sergen Yalçın, Spor
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