A.alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve A.konyaspor Futbolcusu Skubic Tedbirli Olarak...
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IHAAW164834-SPO/19-03-2019- A.Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve A.Konyaspor futbolcusu Skubic tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
IHAAW164834-SPO/19-03-2019
- A.Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve A.Konyaspor futbolcusu Skubic tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. 19.03.2019 16: 48: 34 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:54 Kaynak: İHA
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